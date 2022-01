City cruiser videre

Sensationen udeblev, da Manchester City fredag aften spillede sig videre i FA Cup.

I tredje runde indtrådte det engelske mesterhold med en sikker sejr på 4-1 ude over Swindon, som dog kunne juble over et mål mod storholdet sent i kampen.

Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan og Cole Palmer scorede målene, der betyder, at City også er med i næste runde af turneringen.

Midt i et hektisk program var City-manager Pep Guardiola formentlig fristet af at give alle sine bedste spillere et hvil, men City-holdet var langtfra stjerneforladt.

Med fra start mod holdet fra den fjerdebedste række var store navne som Kyle Walker, Kevin De Bruyne og Silva, mens 19-årige Palmer også fik chancen.

Sidstnævnte imponerede med sine driblefærdigheder efter et lille kvarter. Efter at have tørret en modspiller fuldstændig serverede han bolden for Silva, som prikkede den det sidste stykke over stregen til 1-0.

Artiklen fortsætter under billedet..

Harry McKirdy jublede som havde han afgjort en Champions Leaue-finale. Foto: PAUL CHILDS / Ritzau Scanpix.

De undertippede værter blev straffet, da de efter 28 minutter forsøgte at spille bolden op langs græsset.

Den blev hurtigt opsnappet af Jesus, som selv afsluttede angrebet med et fladt spark i fjerneste hjørne.

Med en 2-0-føring ved pausen var der kun et spørgsmål om sejrens størrelse tilbage i anden halvleg.

Et listigt frispark fra Gündogan snød efter en time Swindons målmand Lewis Ward, som måtte indkassere aftenens tredje mål.

Bare få minutter senere tog han dog revanche, da han reddede et straffespark fra Jesus, og jublen begyndte for alvor, da Harry McKirdy med 12 minutter igen reducerede.

I det 82. minut viste Palmer, at han også selv kan afslutte.

Et fremragende spark fløj helt op i modsatte kryds og satte to streger under udeholdets sejr.

Manchester City vandt senest den engelske pokalturnering i 2019.