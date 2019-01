City skåner divisionshold og booker Liga Cup-finale

Efter at have vundet det første opgør med hele 9-0 var Manchester City lidt mere menneskelig over for Burton, da der onsdag blev spillet returopgør i Liga Cup-semifinalen.

Her vandt Josep Guardiolas tropper "kun" med 1-0 over Burton, der spiller i den tredjebedste engelske række.

Dermed er Manchester City klar til finalen i den engelske Liga Cup.

Det er endnu uvist, hvem modstanderen i finalen bliver. Det finder City ud af, når Chelsea og Tottenham torsdag møder hinanden. Christian Eriksen og co. har inden kampen det bedste udgangspunkt efter en 1-0-sejr i den første opgør.

Det enlige mål i onsdagens kamp blev scoret af Sergio Agüero efter 26 minutter.

Den argentinske stjerneangriber sendte med en flad afslutning bolden i nettet efter at have fået den serveret i feltet af Riyad Mahrez.

Guardiola havde som følge af den massive sejr i første opgør fundet plads til flere af de normale reserver i startopstillingen, der bød på navne som Eric Garcia Martret, Arijanet Muric og Ian Poveda, som nok er ukendte for de fleste.

Torsdagens kamp mellem Chelsea og Tottenham starter 20.45.

