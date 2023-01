City smadrer kriseramte Chelsea

Der må have været lidt deja-vu-oplevelse for Chelseas spillere, da London-holdet blev sendt ud af FA Cuppen af Manchester City, som sejrede med 4-0.

I november blev Chelsea sendt ud af Liga Cuppen af selv samme City. Dengang var cifrene ganske vist 2-0, men søndag blev de to første mål også scoret af henholdsvis Riyad Mahrez og Julian Alvarez, som det var tilfældet i november.

City var klart det bedste hold på banen søndag, hvor Chelsea fortsatte de spillemæssige problemer, som har bragt holdet ind i en sløj periode de seneste måneder.

Siden Chelsea slog Aston Villa i Premier League midt i oktober, har holdet spillet 11 kampe. Udover to smalle sejre i Champions League-gruppen mod Salzburg og Dinamo Zagreb, er det kun blevet til en enkelt sejr.

I de seneste otte Premier League-kampe er kun Bournemouth blevet slået. Fire kampe er blevet tabt.

At dømme ud fra indsatsen på Etihad Stadium søndag er bedringen ikke lige rundt om hjørnet.

Chelsea havde intet at komme med, og allerede ved pausen var kampen afgjort med Citys føring på 3-0.

Riyad Mahrez smækkede et frispark op i hjørnet på flotteste vis, mens Julian Alvarez omsatte et straffespark på mindre overbevisende facon.

45 suveræne minutter inden pausen blev kronet med et smukt opspil. Det afsluttede Phil Foden ved let at dirigere bolden i nettet tæt under mål.

Anden halvleg blev en kedelig omgang. Manchester City behøvede ikke at gøre mere, og Chelsea ville gerne undgå en stor ydmygelse.

Det gav en anden halvleg uden samme underholdning som i de første 45 minutter.

Phil Foden trak kampens andet straffespark fem minutter før tid. Denne gang fik Mahrez chancen fra pletten og hamrede det sidste søm i Chelsea-kisten med stor sikkerhed.

Chelsea var ikke det eneste Premier League-hold, som langtfra kunne være indsatsen bekendt søndag.

Aston Villa havde besøg af Stevenage fra League Two, Englands fjerdebedste række, og førte længe 1-0. Et straffespark og rødt kort til Leander Dendoncker fem minutter før tid vendte imidlertid det hele på hovedet.

Jamie Reid scorede på straffesparket, og i tillægstiden sørgede Dean Campbell for sensationen med sejrsmålet til 2-1 på Villa Park.