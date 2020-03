City vinder Liga Cuppen for tredje år i træk

Manchester City sidder fortsat tungt på den engelske Liga Cup, som også kendes som Carabao Cup.

Søndag sejrede City for tredje år i træk i den mindste af de engelske pokalturneringer, da Aston Villa på Wembley blev slået 2-1.

Dermed har Manchester City vundet turneringen fem ud af de seneste syv gange, og klubben har i alt vundet turneringen syv gange.

Med bedriften fuldendte City en opløftende uge, som også bød på sejr over Real Madrid på udebane i Champions League.

Aston Villa jagtede sin første triumf i turneringen siden 1996, men det blev op ad bakke mod City i kampens indledning.

City-spillerne skulle dog bruge 20 minutter, så kom favoritterne foran 1-0 efter en opskrift, der er set før af City.

Rodri løftede bolden frem til Phil Foden, der rykkede hurtigt i højre side i feltet. Foden headede bolden skråt tilbage, hvor Sergio Agüero kom løbende og sparkede bolden i mål.

11 minutter senere kunne Villa ikke dække Rodri op efter et hjørnespark, og spanieren headede City på 2-0.

City sad på spillet, men ti minutter senere snublede John Stones pludselig, da han ville heade bolden væk på midten af egen banehalvdel, og så fik Anwar El-Ghazi tid og plads til at levere et flot indlæg, og ud af ingenting headede Mbwana Samata Villa på 1-2.

City var i overvældende boldbesiddelse som forventet efter pausen, og med 2-1 efter en time blev bolden kørt rundt i små kombinationer.

Aston Villa brugte mange kræfter på konstant at være på boldjagt, men opgaven var vanskelig.

Rodri var tæt på med et hovedstødsforsøg, og med et kvarter igen virkede City i fuld kontrol, og et forsøge fra distancen fra Kevin De Bruyne var ved at skabe problemer for Villa-keeper Orjan Nyland.

Agüero var tæt på sin anden scoring i det 80. minut, men igen ud af nærmest ingenting var Villa tæt på at udligne, da Björn Engels headede på træværket i slutminutterne.

Trods et oplagt Villa-pres i tillægstiden holdt City stand, og klubben kunne fejre sin syvende triumf i Liga Cuppen.

Kun Liverpool har flere sejre i Liga Cuppen med otte i alt, og Liverpool er også eneste klub, der har vundet pokaltitlen fire gange i træk, hvilket skete fra 1981 til 1984.

