Dårlig stil af fans: Nu undskylder City

Manchester City har set sig nødsaget til at undskylde for klubbens fans’ aktioner i minutter, inden lørdagens kamp mod Liverpool blev fløjtet i gang.

Her skulle der afholdes et minuts stilhed på årsdagen for Hillsborough-tragedien, hvor 97 fans mistede livet i forbindelse med en FA Cup-semifinale mellem Liverpool og Nottingham Forest i 1989.

Men stilheden blev ikke overholdt af en gruppe Manchester City-supportere, der sang, og det fik ifølge engelske medier dommer Michael Oliver til at forkorte det ene minuts stilhed.

Og det undskylder Manchester City nu for på vegne af fansene.

- Manchester City er ekstremt skuffede over nogle Manchester City-tilhængeres handlinger i forbindelse med det ene minuts stilhed før dagens kamp. Klubben undskylder oprigtigt til alle dem, der er forbundet med Liverpool FC, lyder det fra en talsperson fra klubben via BBC.

Efter at Michael Oliver opgav at holde et helt minuts stilhed, svarede Liverpools fans ved at buhe Manchester Citys fans.

Lørdagens kamp mellem Manchester City og Liverpool er semifinalen i dette års FA Cup, og vinderen af kampen booker altså en billet til finalen. Her venter enten Chelsea eller Crystal Palace.