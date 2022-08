Daniel hyldet efter vild aften: Det var en god dag

Daniel Iversen leverede aftenens præstation, da han nappede hele tre straffespark for Leicester City

Seks et halvt år.

Så lang tid skulle der gå, fra Daniel Iversen skiftede Esbjerg fB ud med Leicester City, til målmanden fik debut for Premier League-klubben.

Men da han så fik chancen, blev den også grebet.

Tirsdag aften nappede han hele tre straffespark, da Stockport County fra landets fjerdebedste række havde tvunget Leicester ud i straffesparkskonkurrence - og dermed afværgede han den helt store katastrofe for Brendan Rodgers, der ellers balancerer på randen af en fatal sæsonstart og dermed en trænerfyring.

Men den nordirske toptræner kunne glæde sig over, at forsvinder der en dansker, ja så kommer der en ny.

Præstationen har vakt opmærksomhed over hele det engelske fodboldlandskab, hvor Daniel Iversen figurerer så godt som på alle nyhedsmedier.

- Det var en god dag for mig. Det er jo bare et mentalt spil. Målmænd har intet at tabe, sagde han glad til klubbens tv-kanal efter opgøret.

Fuld spilletid til Vestergaard

Daniel Iversen står i skyggen af Danny Ward, der har været det foretrukne valg i Premier League de første tre kampe. Og sådan fortsætter det nok med at være et stykke tid endnu. Men Iversen er klar.

- Jeg må tage de chancer, jeg får. Jeg må træne hårdt hver dag. Det er, hvad jeg kan gøre. Så er det op til træneren at sætte holdet, kom det.

- De ting, han gjorde, gjorde han rigtig godt. Jeg har været meget imponeret af Daniels fokus og koncentration, og han har virkelig modnet sig som keeper nu, sagde Rodgers.

Set med danske briller var aftenen også positiv for Jannik Vestergaard, der spillede samtlige 120 minutter for Leicester City.

Den danske forsvarsspiller er nogenlunde lige så langt fra startopstillingen i Premier League, som Martin Braithwaite er det i Barcelona. Men Vestergaard, der ellers var kædet sammen med Fulham, har insisteret på at blive i klubben og kæmpe for sin plads.

En modig beslutning når man tænker på, at der ikke går mange uger, før Kasper Hjulmand skal sammensætte sin VM-trup.-

Men tirsdag var Vestergaard i vælten igen.

- Det vigtigste var at komme videre, og det blev sværere, end vi havde håbet på. Det har været en vanskelig periode, det kan vi ikke komme uden om. Vi vil blive bedre, og vi står en smule stille. Det eneste vi kan gøre, er at arbejde med det, vi har, sagde Rodgers efter kampen.

Kampen var den fjerde i sæsonen, efter Leicester er åbnet med to nederlag og en uafgjort i ligaen.

