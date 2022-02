Dansk firma scorer kassen på Ronaldo

JBS jubler over samarbejdet med Cristiano Ronaldo, der har været medvirkende til at sikre virksomhedens stærkeste regnskab nogensinde

Der er grund til smil i Herning, hvor den danske tekstilvirksomhed JBS har hovedsæde.

Seneste regnskabsår viser et resultat på 42 millioner kroner, og det er det bedste i virksomhedens 83-årige historie, skriver Finans.

Det flotte resultat skyldes ikke mindst samarbejdet med superstjernen Cristiano Ronaldo, der blandt andet omfatter salg af underbukser med portugiserens navn.

Det fortæller JBS' administrerende direktør Michael Alstrup til Finans.

- Vi har aldrig solgt så mange Ronaldo-varer, som vi gør nu. Vi startede et samarbejde op i 2013, og han sælger stadig helt vildt. Vi er jo sammen med Ronaldo og hans folk om det her, og vi er kommet til Japan, Indonesien og Malaysia. Til marts skal jeg til Egypten, og det er jo et helt nyt marked for os, siger Michael Alstrup til Finans.

Michael Alstrup (th) i selskab med Cristiano Ronaldo. Arkivfoto

Desuden peger han på en række opkøb af andre selskaber som en af årsagerne til det flotte regnskab.

JBS havde også tidligere et samarbejde med Caroline Wozniacki, men det blev droppet, fordi gennemslagskraften ikke kunne måle sig med Cristiano Ronaldo.

Derfor valgte man i 2015 at fokusere indsatsen omkring Manchester United-spilleren, som dengang spillede i spanske Real Madrid. Samarbejdet med Wozniacki startede i 2012.

JBS omsatte i 2021 for 450 millioner kroner. Det var 148 millioner kroner mere end året forinden. I 2020, hvor coronavirus holdt butikker lukket i adskillige måneder, havde man et resultat på ti millioner kroner.

