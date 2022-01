Dansk hovedrolle i pokaltriumf

Missionen fuldført ... Men ikke meget mere.

Thomas Franks Brentford-tropper er videre til 4. runde i FA Cup'en, men det holdt hårdt ude mod undertippede Port Vale fra fjerdebedste række - som dog længe så ud til at kunne hive en gedigen overraskelse ud af ærmet.

Men skarpheden manglede, og så kunne Brentford i regulær tomgang sejre 4-1.

Det startede ellers som forventet med gæsterne på bolden hele tiden.

Brentford startede med tre danskere på banen, og især 20-årige Mads Bidstrup var i hopla.

Efter 26 minutter brød han igennem i banens midte, og med en maskeret aflevering stak han bolden til venstre, hvor Marcus Forss kunne bringe Brentford på 1-0.

En helt ventet føring til Premier League-mandskabet, men så faldt kadencen.

I store dele af kampen var det svært at se den store niveauforskel, og faktisk var Port Vale i flere omgange lige ved og næsten. Men så i stedet slog Brentford til.

Mads Bidstrup sendte en bold frem til Vitaly Janelt, som kunne finde indskiftede Bryan Mbeumo, der afsluttede klinisk.

0-2, og så burde den ged være barberet. Men det var den ikke.

For Port Vale fortsatte, og fire minutter senere fik de udbytte. Et indlæg fra venstre fandt Kian Harratt, der kastede sig fremefter og scorede med et dykkende hovedstød kampens flotteste mål.

Bestemt ikke ufortjent, og Port Vale trykkede videre.

Flere gange havde de debuterende Jonas Lössl i vanskeligheder i Brentford-målet, men den sidste skarphed manglede.

Og så gik det, som man kunne forvente - Brentford slog til igen. Eller rettere Bryan Mbeumo. Først driblede franskmanden selv fra midten og afsluttede upresset fra kanten af straffesparksfeltet, og med tre minutter igen fuldendte han sit hattrick med en scoring på straffespark.

En resultatmæssig komfortabel sejr. Men ikke alle 90 minutter må have behaget Thomas Frank.

Anderledes tilfredshed må der være hos de forsvarende FA Cup-vindere, Leicester - for en sjælden gang uden Kasper Schmeichel i målet.

De fik sendt Premier League-rivalerne Watford ud af turneringen med en 4-1-sejr med lidt starthjælp fra Jannik Vestergaard.

Den danske landsholdsspiller blev efter blot fem minutters spil hevet ned i straffesparksfeltet efter et hjørnespark. Det efterfølgende straffespark omsatte belgiske Youri Tielemans til scoring.

James Maddison øgede til 2-0 efter 20 minutters spil, mens Watford kom igen efter en lille halv time, hvor João Pedro, var på pletten.

Harvey Barnes øgede til 3-1, inden lyset gik på King Power Stadion. Ikke meget power der ...

Det var der i stedet i Marc Albrighton, der mod slut afsluttede Leicester-showet med målet til 4-1.

