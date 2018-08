Dansk landsholdskeeper offer for bizart selvmål fra 45 meter

Hvis man skal lave et selvmål, kan man lige så godt gøre det ordentligt.

Det lader til at være ræsonnementet for Huddersfield Juninho Bacuna, der bød ind med et godt bud på alletiders flotteste selvmål, da danskerklubben tirsdag aften blev sendt ud af den engelske Carabao Cup med et 0-2-nederlag til Stoke City.

Jonas Lössl fik chancen i buret på et noget reservespækket Huddersfield-mandskab efter at have været bænket i sæsonens første tre kampe i Premier League.

Det blev dog en kedelig oplevelse for den tidligere FC Midtjylland-spiller.

Kort efter pausen kunne han se Saido Berahino bringe Stoke foran med 1-0, og da Huddersfield satsede for at få en udligning i overtiden, gik det helt galt.

Artiklen fortsætter under billedet.

Saido Berahino scorede sit første mål i to og et halvt år, da han passerede Jonas Lössl. Foto: AP

Juninho Bacuna forsøgte at flugte bolden tilbage mod Stoke-målet, men han ramte tilsyneladende bolden helt skævt, og så fløj den ellers i en smuk bue henover Jonas Lössl, der var kommet langt ud af sit mål i bestræbelserne på at lægge tryk på Stoke til allersidst.

Bolden listede i tomt mål, og så kunne Stoke glæde sig over videre avancement i den engelske liga cup. Oven i købet i Bacunas debut for Huddersfield.

En anden dansk målmand - Jakob Haugaard - sad på bænken hele kampen for Stoke, mens hverken Mathias 'Zanka' Jørgensen eller Philip Billing spillede for Huddersfield.

Du kan se det bizarre selvmål i tv-klippet øverst i artiklen.

Jonas Lössl i duel med Stokes Charlie Adam. Foto: AP

