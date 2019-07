Dansk lejesvend i Premier Leauge-klub: - Hjernedødt

- Den sidste kamp var utrolig følelsesstærk. Jeg tror sgu, jeg græd lidt faktisk. Jeg var bare sindssygt glad.

Alexander Molberg trak ikke mange overskrifter, selv om han i sommeren 2018 lod sig leje ud fra Hobro IK til en Premier League-klub, og selv om hans hold vandt sin liga. Forklaringen er selvfølgelig, at han "bare" spillede på U23-holdet, men følelserne over at slutte på førstepladsen lignede til forveksling dem, som alverdens nationale mestre opleveer.

Det så ellers ud til, at Wolverhampton Wanderers' U23-mandskab ville smide den samlede sejr væk. Det tabte i både fjerde- og tredjesidste runde, og da det så mødte Manchester United på sidste spilledag, kom det bagud 2-0.

Kun tre mål i de sidste ti minutter gav holdet den sejr, det skulle bruge for at vinde Premier League 2, Division 2.Sadou Diallo, der scorede sejrsmålet i overtiden, fik krampe af jublen, og glæden var lige så stor for Molberg, der sad på tribunen, men ville fejre triumfen med vennerne Oskar Buur og Andreas Søndergaard.

- Det føltes bare lidt bedre, fordi vi havde fucket rimelig meget op i kampene inden, og vi skulle bare vinde for at sikre mesterskabet. Det var bare den vildeste følelse nogensinde. Det var også første gang, jeg har vundet en liga, så det betød bare meget.

- Jeg husker, at jeg springer ind i en security-mand, fordi jeg hopper over sådan en bande, da det sidste fløjt kommer fra dommeren. Og så husker jeg, at jeg løber mod Oskar, men så glider jeg og flyver bare ind i ham og smækker ned på ryggen, fortæller Alexander Molberg.

- Vi løber begge videre og finder Andreas, og vi står bare og råber hinanden ind i hovedet. Det er bare hjernedødt. Vi hopper og danser med alle drengene. Og så ud til fansene. Der var 100-200, som havde taget vejen fra Wolverhampton til Manchester, og så stod vi bare foran dem og råbte og skreg.

Selv om det var næstbedste niveau for de næstbedste, og selv om Alexander Molberg sad helt uden for truppen i den afgørende kamp, er det en af de oplevelser, han husker, når han ser tilbage på sin sæson i Wolverhampton. Måden, sejren kom i hus, forstærkede bare oplevelsen.

- Jeg snakkede også med Andreas om det i bussen på vej hjem: Det var den bedste måde, vi kunne have vundet det hele på. Med så vildt et comeback og så fejringen med fansene.

- Det føltes godt, når vi var bagud 2-0 og så scorer tre sindssygt gode mål de sidste ti min. Ah okay, det første var rimelig heldigt, kommer han i tanke om - og har ret: En United-forsvarer styrede et selvmål i nettet.

Andreas Søndergaard skiftede fra OB til Wolves i januar 2018, og førnævnte Oskar Buur har en fortid i AGF. De tre unge danskere var uadskillelige i Alexander Molbergs år i klubben.

- Jeg spillede ikke så meget i foråret, men jeg havde to gode venner at være sammen med i fritiden, som fik mig til at tænke på noget andet. Vi var stort set sammen hver dag, også efter træning. Vi lavede det, drenge normalt gør. Vi var tit hjemme hos mig og spille lidt PlayStation eller sådan noget. Eller så var vi hjemme ved Oskar og se fodbold. Tog nogle gange ud at spise, siger Alexander Molberg.

Større og stærkere

Den danske midtstopper spillede fast i det meste af efteråret, men selv om han mistede sin plads i foråret, var han, som han siger, megaglad for at være i Wolverhampton. Denne sommer er han vendt tilbage til Hobro, hvor han jagter sit gennembrud på førsteholdet. Han mener, at han står styrket efter et år i England. Bogstavelig talt.

- Jeg kan se på mig selv, at jeg er blevet meget større. Jeg føler mig meget stærkere. Jeg føler også, jeg har taget noget disciplin med hjem. Det er bare det hele, det var en god oplevelse, en masse gode venner, dygtig træner. Og så er det et klasseminde at vinde ligaen. Det var også pissevigtigt at have bidraget til det. Det er jeg sindssygt stolt af, siger han.

Alexander Molberg er kun 20 år, men udlejningen til Wolverhampton var hans anden til en klub i en stor liga. Sæsonen 2017/18 tilbragte han i Cagliari. Det var en helt anden oplevelse end lejeopholdet i England.

Her var alle 'sygt professionelle', og selv U23-holdet havde en kostvejleder, en fodlæge og fire fysioterapeuter. Også uden for banen var der styr på tingene.

- Jeg skal ikke sidde og sige, at England er meget bedre, men det er det nok. Det er bare noget helt andet at være ovre i England i forhold til Italien, siger Molberg, der nødig var lyde som en, der hadede sit ophold i Cagliari - han var bare imponeret over forholdene i Wolverhampton.

- Jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg lige var et år ældre. For eksempel i Italien boede vi mange drenge sammen på et lillebitte værelse. I England sørgede de for, at jeg fik min egen bil og lejlighed. I Cagliari var det, som om de ikke vidste, hvordan det var at have en ungdomssspiller fra et andet land. I England vidste de, hvordan det foregik, når de havde unge spillere, der kom langt væk fra. Der er en masse ting, der skal sørges for, fortæller Alexander Molberg.

Han er nu tilbage i Hobro, hvor han har ét år tilbage af sin kontrakt.'

