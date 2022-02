Dansk målshow!

En dansker spillede en hovedrolle, da Nottingham Forest søndag mødte Leicester i FA Cuppen.

Det var ikke hverken Kasper Schmeichel eller Jannik Vestergaard, der gjorde sig bemærket for Leicester, men derimod Philip Zinckernagel, som tørner ud for Nottingham Forest.

Danskeren var således stærkt medvirkende til, at Nottingham fra den næstbedste række slog Leicester med 4-1 og gik videre til ottendedelsfinalen i den prestigefyldte pokalturnering.

Zinckernagel scorede til 1-0 i 23. minut og satte gang i en storm af mål, da han stod det rigtige sted i feltet og prikkede bolden ind efter et indlæg.

Kun lidt over et kvarter senere stod der 3-1. Bolden var knap nok blevet givet op efter Zinckernagels scoring, før der stod 2-0 efter et mål af Brennan Johnson.

Philip Zinckernagel efter sin scoring mod Leicester. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Joe Worrall scorede derefter til 3-0 efter lidt over en halv times spil, inden Kelechi Iheanacho reducerede med en håndfuld minutter tilbage af første halvleg.

Både Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaard sad på bænken for Leicester. Herfra kunne de cirka et kvarter inde i anden halvleg se Djed Spence prikke bolden ind til 4-1 for Nottingham efter en stikning fra Philip Zinckernagel.

Kort efter blev danskeren, som er udlånt fra Watford, skiftet ud, men hans holdkammerater kørte altså uden problemer sejren i hus.

Efter en lodtrækning tidligere søndag står det klart, at Nottingham Forest nu skal møde Huddersfield i ottendedelsfinalen.

