Dansk Premier League-spiller på vej mod bunden: Kan være hans sidste sæson

Engang var forventningerne til Kenneth Zohore enorme, da han en i alder af bare 16 år bragede FCK i front mod Lyngby BK.

Det er ni år siden nu.

Siden da gik turen til det italienske hos Fiorentina, hvor karrieren for alvor skulle skyde af sted med raketfart.

Lydmuren blev dog aldrig brudt, og efter lejeophold i Brøndby og Göteborg samt ophold i OB og Belgien endte danskeren i waliske Cardiff.

En klub, der på daværende tidspunkt lå i The Championship. Her formåede Zohore at bide sig fast som topangriber, og med en god portion mål hjalp han klubben i Premier League.

Zohore var bedst i den anden bedste engelske række. Foto: All over press

Faldet i graderne

Og nu står det stille. Efter skader og svigtende målform er han nu helt ude i kulden i klubben, der i skrivende stund ligger på en 16. plads i verdens hårdeste liga.

Ekstra Bladet har taget en snak med journalist Dominic Booth, der er Cardiff City-korrespondent for Wales Online.

'Zohore er faldet i graderne i Cardiff City. Særligt på grund af hans tydelige manglende evne til at tilpasse sig Premier League,' skriver Dominic Booth i en mail.

Inden sæsonen fortalte manager Neil Warnock, at han så Zohore som hovedpersonen i sit angreb. Men en ineffektiv sæsonstart resulterede i, at Callum Paterson, en tidligere højre back, overtog pladsen i angrebet.

I sin tid i Brøndby scorede Zohore fem mål på 25 kampe. Foto: Lars Poulsen

Kan være fortid

Booth vurderer, at Zohore snart er fortid i Cardiff.

'Zohore er skadet, mens klubben leder efter en angriber i januar. Hvis en ny spiller gør det godt med Paterson som reserve, kan Zohore allerede være væk i denne måned eller efter sæsonen.'

Og forholdet til lige netop manager Warnock har lidt i et knæk, efter at han hentede Gary Madine for i omegnen af 50 millioner kroner. En spiller, der dog heller ikke har slået til.

'Deres forhold er blevet endnu værre denne sæson, da manageren har været mere vokal i sin kritik af Zohore, og angriberen kæmper med, at Warnock forventede, at han ville ’rive op i ligaen,’ som han sagde på en pressekonference,' skriver Booth videre.

Det var i FCK, at Zohore fik debut som professionel. Foto: Lars Poulsen

Hvad med niveauet?

Det store spørgsmål er så, om Zohore overhovedet har niveau til at begå sig i Premier League, eller om han skal søge mod andre ligaer med knapt så højt et niveau. Til det har Cardiff-reporteren også et svar.

'Alt tyder på, at Zohore var mere tilpas i The Championship, selvom han med den rette manager og miljø kan han spille på et højt niveau.

'Jeg ser ham som en selvtillidsspiller, der har et tydeligt talent og trives på sine gode dage. Men han er meget inkonsistent og lader fejl påvirke sit spil,' skriver Dominic Booth.

Den danske spids har spillet syv kampe i indeværende sæson og nettet nul gange. I den seneste tid har han været hård plaget af en lægskade.

Kenneth Zohore er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

