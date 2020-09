Dansk rigmand overtager fodboldklubben Charlton

En overtagelse har i et stykke tid været under opsejling, og nu er det så en kendsgerning.

Den danske rigmand Thomas Sandgaard overtager den engelske fodboldklub Charlton Athletic.

Det bekræfter Sandgaard i et åbent brev til fansene på klubbens hjemmeside.

- Tak for jeres passion, udholdenhed og tålmodighed. Der er ingen klub uden jer. Vi er Charlton Athletic Football Club.

- Lige fra starten har jeg følt, at vi var sammen om dette. Jeg er beæret over jeres støtte og stolt over officielt at blive en del af Charlton-familien, lyder det fra Thomas Sandgaard.

Vejen til det danske ejerskab har dog ikke været snorlige. Således måtte han igennem retten, før vejen var banet for Sandgaard.

Paul Elliott stillede således krav om at bremse salget af klubben til den danske rigmand, men det blev afvist af dommeren i sagen.

Elliott hævede, at han tilbage i maj købte hovedaktionæren Panorama Magics 65 procent aktieandel for et enkelt pund.

Det fandt dommeren ikke bevis for, ligesom dommeren understregede, at det kunne have voldsomme økonomiske konsekvenser for klubben, hvis en overtagelse blev trukket i langdrag.

Sandgaard fløj fra sin bopæl i USA til England i slutningen af august for at forhandle en overtagelse af klubben hjem med Panorama Magic.

I sidste sæson rykkede Charlton ned fra The Championship og slår altså i denne sæson sine folder i Englands tredjebedste række.

Charlton spillede i Premier League i syv sæsoner i træk fra 2000 og frem, men siden har klubben ikke været at finde i Englands bedste række.

Tværtimod har man vekslet mellem at spille i næstbedste række, The Championship, og den tredjebedste række, League 1.

Klubbens historie dateres tilbage til 1905, mens den største bedrift var FA Cup-sejren i 1947.

Klubben er også kendt for at have haft Allan Simonsen i truppen fra 1982 til 1983.