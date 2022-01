Dansk stjerne i sikker sejr

Efter 0-2 i første semifinaleopgør i Liga Cuppen ventede der Tottenham en svær opgave i returkampen hjemme mod Chelsea. Og de hvidblusede fra London kom aldrig for alvor tæt på at vende billedet.

En tidlig scoring sikrede Chelsea sejren på 1-0 og dermed 3-0 samlet, selv om Tottenham i anden halvleg kom tæt på scoring.

I finalen venter Arsenal eller Liverpool, som torsdag spiller det første af deres to semifinaleopgør.

Det var hjemmeholdet Tottenham, som skulle på jagt efter mål, men det var Chelsea, som var klart bedst fra start.

Flere gange var det tæt på 1-0 til gæsterne, og efter 18 minutter kunne Pierre-Emile Højbjerg og co. ikke holde London-rivalerne fra fadet.

Målmand Pierluigi Gollini kom slet ikke ordentligt ud til et hjørnespark, som Antonio Rüdiger kom først på og headede Chelsea i front.

Antonio Rüdiger støder sammen med Tottenham-keeper Pierluigi Gollini efter at have headet bolden i retning af føringsmålet. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Højbjerg stod stærkt i billedet hos hjemmeholdet. Han bød ind med både afslutninger, dybdeløb og sit vanlige hårde arbejde defensivt.

Landsholdskammerat Andreas Christensen leverede også en stabil og god indsats i gæsternes defensiv.

Højbjerg fik egentlig tilkæmpet sig et straffespark efter et dybdeløb, men efter VAR-gennemsyn blev det omstødt til et frispark lige uden for feltet.

Selv om Tottenham kom bedre med i kampen og fik lagt et pres i anden halvleg, var man aldrig reelt i nærheden af at levere de tre scoringer, der ville bringe balance på den samlede måltavle.

Harry Kane fik et mål annulleret for offside efter 64 minutters spil, da VAR igen trådte til og dømte imod Tottenham.

Kort efter fik Andreas Christensen fyraften fra gæsternes bagkæde, og han kunne se holdkammeraterne køre sejren sikkert i hus.