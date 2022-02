Dansk ydmygelse - Frank i smerteligt nederlag

Danskerklubben Brentford fortsatte lørdag sin nedadgående kurve med et 1-4-nederlag på udebane til Everton i FA Cuppens fjerde runde.

Det var holdets femte nederlag i træk.

Efter en tam første halvleg var den spillemæssige indsats efter pausen dog nogenlunde opløftende for holdets danske cheftræner, Thomas Frank, der for nylig har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2025.

Everton med den tidligere stjernespiller Frank Lampard som debuterende manager var dog klart skarpest og straffede blandt andet Brentford på to hjørnespark.

Fire danskere var i startopstillingen for Brentford.

Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Mads Roerslev var en del af midtbanen, mens Mads Bech Sørensen spillede til venstre i tremandsforsvaret.

London-klubben skrev mandag kontrakt for resten af sæsonen med Christian Eriksen, men den offensive kreatør var ikke i truppen lørdag.

Frank Lampard fik mest at juble over i duellen med Brentfords danske trænerduo, Thomas Frank og Brian Riemer. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Ifølge Thomas Frank går der nok mindst et par uger, inden Eriksen kan komme i aktion efter snart otte måneder uden kampe siden hjertestoppet i Parken 12. juni.

Brentford havde især i første halvleg en del udfordringer med at skabe chancer, og Everton kom foran efter en halv time.

Den colombianske stopper Yerry Mina var blevet indskiftet tidligere i opgøret efter en skade, og han kvitterede ved at pande et hjørnespark i kassen til stor glæde for Lampard på sidelinjen.

Kort inde i anden halvleg fik Chelsea-ikonet endnu mere at juble over, da Everton slog til på en kontra. Den brasilianske angriber Richarlison lynede efter et skarpt oplæg fra landsmanden Allan.

Brentford svarede hurtigt igen. Christian Nørgaard fandt angriberen Ivan Toney i dybden, og den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford begik et straffespark, som Toney selv omsatte til 1-2 med stor selvfølgelighed.

Efter 65 minutter fik Mads Bech Sørensen en uheldig hovedrolle. Han headede et Everton-hjørnespark mod eget mål, og forsvarsspilleren Mason Holgate dirigerede bolden det sidste stykke over stregen til 3-1.

Manchester City cruisede videre

Everton kronede en glimrende indsats med et mål til 4-1 af indskiftede Andros Townsend i overtiden.

Allerede onsdag skal Brenford igen i aktion, når det gælder et besøg hos det suveræne førerhold, Manchester City, i Premier League.

Netop Manchester City spillede sig lørdag sikkert videre til FA Cuppens ottendedelsfinaler med en 4-1-sejr over Fulham fra Championship efter blandt andet to træffere af Riyad Mahrez.