Danske Andreas storroses

Den danske stjerne spillede på et højt niveau - især i første halvleg - er vurderingen efter Chelseas semifinale-sejr

Der har været masser af snak og skriverier om danske Andreas Christensen og et muligt Barcelona-skifte i hele 2022.

Faktum er imidlertid, at han er på kontrakt i Chelsea resten af sæsonen, og søndag aften var han med fra start på mægtige Wembley i FA Cup-semifinalen mod Crystal Palace og Joachim Andersen.

'AC' og Chelsea vandt 2-0 på mål af Ruben Loftus-Cheek og Mason Mount. Liverpool venter i finalen.

Den danske landsholdsspiller fik de første 82 minutter af semifinalen og får masser af ros efterfølgende.

Evening Standards øjne så ham som den bedste spiller hos det vindende hold. Han er den eneste, der scorer karakteren 9/10.

'Chelseas bedste spiller i første halvleg - afviste først Mateta og senere Zaha. Hans fart og spændingsniveau var afgørende,' lyder vurderingen.

Andreas Christensen kom i vejen for meget, da Chelsea bookede finalebillet. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Også det lokale medie Football London sendte fine ord i retning af den 26-årige dansker, som de gav 8/10. Kun Reece James får en bedre vurdering.

'På trods af at visse tilhængere følte, at danskeren ikke burde spille, da han efter sigende har lavet en forhåndskontrakt med Barcelona, ​​var han en af ​​The Blues' bedste spillere i første halvleg og lavede tre vigtige bolderobringer.

Han blev fanget én gang i det 76. minut, men Reece James lukkede i stedet af.'

Joachim Andersen missede en stor mulighed i opgøret mellem de to London-klubber. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

I den anden lejr nuppede Joachim Andersen den middelmådige karakter 6 hos Football London.

'Var offside, da han ramte stolpen på en ripost fra Kouyate i første halvleg. I anden halvleg, da han var fri ved bagerste stolpe ved et hjørnespark, sendte han bolden over overliggeren, da det så lettere ud at score.'

FA Cup-finalen spilles 14. maj.

