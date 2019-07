Danske brødre køber verdens ældste klub

Notts County, der er verdens ældste professionelle fodboldklub grundlagt tilbage i 1862, har fået danske ejere.

Den engelske klub rykkede i sidste sæson ud af League Two og er for første gang nogensinde at finde udenfor landets fire bedste rækker.

I et godt stykke tid har klubben været i økonomisk kaos, mens flere ansatte ikke har fået deres løn. Det bliver der måske ændret på nu.

For to danske brødre har købt klubben og vil forsøge at vende skuden.

Det drejer sig om det danske brødrepar Alexander og Christoffer Reedtz, der ejer firmaet Football Radar, der ligesom Midtjylland-ejer Matthew Benhans selskab Smartodds leverer avanceret fodboldstatistik.

Det bekræfter klubben selv.

Firmaet Football Radar har kontorer i London, Liverpool og bulgarske Plodiv. Og nu skal det altså danne grobunden for et nyt fodboldeventyr på en af engelsk fodbolds mest ikoniske adresser.

I en meddelelse til klubbens fans fortæller de to danskere, at netop data vil blive en vigtig del af deres tilgang til at lede klubben.

- Vi tror, at den unikke data og viden, vi har via Football Radar, kan hjælpe Notts County til at blive meget succesfuld, når det bliver brugt sammen med den store ekspertise, der allerede eksisterer i klubben, siger brødrene og tilføjer, at de blev draget af klubbens rige historie.

Checking out the new place... pic.twitter.com/i7u6Q9TZXX — Notts County FC (@Official_NCFC) July 26, 2019

- Udover Notts County tiltalte byen Nottingham os desuden sammen med den store opbakning, klubben nyder. Klubbens resultater de seneste år har ikke levet op til de høje forventninger, men alligevel har fansene stadig bakket op. Vi mener, at fansene er fundamentet i enhver succesfuld fodboldklub.

- Vi er meget ydmyge og stolte over at være i spidsen for så fantastisk en fodboldklub. Vi ved, hvor vigtig Notts County er for fansene og for byen Nottingham. Og vi kan garantere, at vi vil gøre vores allerbedste for at bringe succes til klubben, skriver brødrene og lover nye indkøb, der kan løfte niveauet i truppen.

Der venter dog en stor opgave for de to danskere. Klubben skylder skattemyndighederne omkring to millioner kroner, mens man også er underlagt en transferembargo på grund af den dårlige økonomi, der har umuliggjort sommerindkøb

Og hvis det ikke er nok, så er trøjerne for den kommende sæson endnu ikke blevet udleveret af Puma.



Det bliver de først, når de nye ejere har betalt for dem...



Der bliver nok at se til.

