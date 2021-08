Dansker bomber i engelsk pokalturnering

Danske Emil Riis har mål i støvlerne i England.

Den tidligere Randers FC-angriber var tirsdag aften på pletten to gange, da Preston North End, der til daglig optræder i den næstbedste række, spillede sig videre til tredje runde i den engelske Liga Cup.

Han bidrog samtidig med en assist og spillede på den måde en vital rolle for sin klub, der slog Morecambe fra den tredjebedste række med 4-2.

Allerede i syvende minut var den 23-årige danske angriber på spil, da han blev spillet fri i feltet og hamrede kuglen sikkert i netmaskerne.

Efter 33 minutter var der bingo igen.

Danskeren kom kraftfuldt ind i feltet for at nå en bold. I den aktion stødte han sammen med både keeperen og en forsvarsspiller fra modstanderholdet, men han var hurtigt på benene og trillede bolden over stregen.

Morecambe kom tilbage på 2-2, inden Emil Riis efter 64 minutter serverede bolden for Ryan Ledson, der gjorde det til 3-2. Før slutfløjt scorede Sepp van den Berg til 4-2.

Emil Riis har været i Preston North End siden oktober 2020 og har spillet 45 kampe for klubben. Han har i alt nettet syv gange - fire af målene er kommet i denne sæson.

Der var også flere andre danskere i aktion tirsdag. Brentford havde Mads Bidstrup, Mads Bech Sørensen og Mads Roerslev i startopstillingen i sin kamp mod Forest Green. De blev alle skiftet ud, og Brentford vandt 3-1.

Den tidligere Esbjerg-spiller Jacob Lungi Sørensen spillede hele kampen, da Norwich bankede Emiliano Marcondes og Bournemouth med hele 6-0.

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen var med for Crystal Palace, da klubben tabte 0-1 til Watford og derfor er ude af Liga Cuppen.

Flere andre Premier League-klubber var også i kamp. Everton spillede sig videre til tredje runde med en 2-1-sejr over Huddersfield, mens Wolverhampton bankede Nottingham Forest 4-0, og Aston Villa slog Barrow med 6-0.