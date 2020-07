Dansker hånet af legende

Pierre-Emile Højbjerg skal formentlig videre fra Southampton efter denne sæson, og det har længe lignet, at det bliver Everton eller Tottenham, der løber med danskerens underskrift.

Men onsdag dukkede så en ny bejler op. Den hollandske storklub, Ajax, vil også have midtbanespilleren, skriver The Telegraph.

Rafael van der Vaart, der selv kom til Amsterdam-klubben som ungdomsspiller i 1993 og forlod den igen i 2005, vil dog ikke blive imponeret, hvis Ajax ender med at købe Højbjerg.

- Jeg spillede også i Tyskland (da Højbjerg var i Bayern München, red.), og der tænkte jeg, at han var lidt en have og køkken-spiller. Han er en god spiller, men ikke en Ajax-spiller. Han har erfaring, men hvilken erfaring? Jeg er ikke stor fan af ham, siger den tidligere Midtjylland- og Esbjerg-spiller til Ziggo Sport og fortsætter:

- Hvis Ajax henter en spiller, skal han virkelig skille sig ud. Jeg kan ikke se ham gøre det, men måske tager jeg fejl. Han er en god spiller, men ikke noget specielt. Han får ikke Johan Cruijff ArenA udsolgt.

Han er ikke fan af den danske midtbanespiller. Foto: Ritzau Scanpix

Van der Vaart påpeger, at Højbjerg ikke har været god nok til at blive ved med at spille 10'er, som han gjorde i starten af sin karriere.

- Han startede som nummer 10, men når man fortsætter med at blive skubbet længere tilbage, betyder det, at man ikke er god nok til at være 10'er. Sådan en spiller er han. Han kan bruges i Ajax, men vi bør ikke forvente mirakler.

24-årige Højbjerg har spillet 131 kampe for Southampton.

