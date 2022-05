Dansker i centrum: - Det er utroligt

Det er endnu ikke sunket ind for danske Philip Billing, at han og Bournemouth skal spille Premier League næste sæson, efter de slog Nottingham Forest

Bournemouth får lov til at udfolde sig på den største scene næste sæson, efter de slog Nottingham Forest tirsdag med 1-0.

En sejr, der i høj grad er danske Philip Billings fortjeneste.

Han stod nemlig for oplægget til Kieffer Moore, der fik bolden i mål efter 83 minutter. Ved slutfløjt blev det mål vekslet til en billet til Premier League.

- Den er ikke sunket ind, sagde Philip Billing til Sky Sports efter kampen.

- Det er helt utroligt.

Philip Billing og Bournemouth skal spille Premier League fra næste sæson. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Sejren resulterede i, at tusindvis af fans stormede banen på Vitality Stadium i ren ekstase over oprykningen.

Ved at sikre sig andenpladsen i Championship betyder det også, at The Cherries slipper for at spille de berygtede playoff-kampe.

Den situation stod den sydengelske klub i sidste sæson, hvor de røg ud i semifinalerne af playoff-kampene til Brentford.

Men den danske midtbanespiller er meget glad for, at det scenarie ikke gentager sig denne sæson.

- Efter sidste sæson var det noget, vi ikke ville prøve igen. Vi har arbejdet hårdt hele sæsonen, og det er en fed følelse, fordi vi har knoklet så meget hele året.

- Vi er et stærkt hold, og det, vi har vist med det her unge mandskab, er fantastisk, lød det fra Billing.

Banen blev stormet af tusindvis af fans. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Hans indflydelse i kampen er også blevet noteret i utallige kampreferater hos de store engelske medier.

Men det er ikke kun mod Nottingham Forest, at 25-årige Biling har præsteret på topniveau.

I Championship denne sæson er han noteret for ti mål og ni assists i 39 kampe, og han er været fast mand på Scott Parkers hold.

Ud over det har han kæmpet sig til en plads på årets hold i Championship denne sæson.

Mandag sikrede Fulham sig oprykning til Premier League, efter de knuste Luton 7-0 og dermed vandt ligaen.

