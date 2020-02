Dansker ofrede lønnen for at skifte klub

EM til sommer er det helt store mål for den danske landsholdsbobler Jonas Lössl, og det var hovedårsagen til, at han på sidstedagen i transfervinduet skiftede Everton ud med Huddersfield Town på en lejeaftale.

Den løber frem til sommer, og derefter vender han tilbage til Liverpool-klubben.

Nu handler det så for Lössl om at få masser af spilletid under bæltet, så han igen kan komme i betragtning til Åge Hareides landshold, og det åbnede godt for den tidligere Mainz-, Guingamp- og FC Midtjylland-målmand, der holdt nullet for Huddersfield, der i weekenden vandt.

Og "The Terriers" er lykkelige for, at det lod sig gøre at lukke en aftale med Lössl. Der var løse ender som parterne skulle have løst. Det kom på plads, blandt andet fordi den 30-årige dansker accepterede en lønnedgang i dette forår.

Det forklarer Huddersfield Towns manager, Danny Cowley, i et interview med Examiner Live.

- Vi vidste, at fansene havde et forhold til ham, og da jeg talte med Jonas, kunne man mærke hans kærlighed til klubben og fansene, og man kunne mærke, at han gerne ville tilbage og hjælpe.

- Det motiverede os til at forsøge at få det plads plads, og det lykkedes vi heldigvis med.

- Vi må takke Jonas, for han har faktisk taget lidt af en løndnedgang for at få det til at ske. Så meget ønskede han det.

- Kredit til ham - jeg er dog ikke helt sikker på, at hans hustru er tilfreds, siger manageren med et grin til Examiner Live.

Jonas Lössl accepterede en lønnedgang for at komme tilbage til Huddersfield. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Jonas Lössl spillede to Premier League-sæsoner i Huddersfield, inden han forlod klubben i sommer på en fri transfer, da den samtidig rykkede ud af Premier League.

Nu skal han altså være med til at redde klubben fra at rykke ud af The Championship, og det skal han blandt andet, fordi den tidligere AGF'er Kamil Grabara, der er udlejet til Huddersfield, er blevet skadet.

Klubben ligger aktuelt nummer 20 i The Championship - der er fem point ned til Wigan, der ligger under nedrykningsstregen.

