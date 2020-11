Dansker var klubløs - nu er han i Premier League

Man kan roligt sige, at efteråret har været noget af en rutchebanetur for 19-årige Arman Taranis. I oktober fik han ophævet kontrakten med SønderjyskE før tid, og siden har Taranis været på jagt efter en ny klub.

Pludselig henvendte Burnley fra Premier League sig til den danske U/19-landsholdsspiller. De ville have ham til prøvetræning, og efter et kort ophold i England blev Arman Taranis tilbudt en aftale med Burnley.

En aftale som han valgte at takke ja til:

- Jeg var en smule overrasket, for jeg havde overhovedet ikke regnet med at få et opkald fra England. Pludselig var jeg herovre, og så havde jeg to uger i klubben, hvor alt gik virkelig godt.

- Jeg fik spilletid mod Preston, som var en rigtig god kamp for mig, hvor jeg fik scoret og havde chancer til mere, så jeg er rigtig glad, siger Arman Taranis til klubbens hjemmeside og fortsætter.

- Det er en smule uvirkeligt at være her. Igen, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle til England og spille og få kontrakt med denne klub. Jeg kender dem fra Premier League, så det er en rigtig stor dag for mig, og jeg har kunne lide alt indtil nu.

- Alle har taget godt imod mig, og jeg har følt mig velkommen fra dag et, fortæller Taranis.

I første omgang er det planen, at Arman Taranis skal være del af U/23 holdet i Burnley.

Den unge spiller har optrådt tre gange for SønderjyskE.