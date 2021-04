Danskerklub rykker op i Premier League

Med en 1-0 sejr over Millwall er Watford tilbage i det fornemme selskab i engelsk fodbold.

I truppen finder man den danske kantspiller Philip Zinckernagel, der dog ikke kom på banen i opgøret.

Fra bænken kunne han se Ismael Sarr bringe Watford foran efter 11 minutter på et straffespark, som han selv fremskaffede.

Manager Xisco Munoz får den obligatoriske lufttur. Foto: Ritzau Scanpix

Det holdt hårdt for Watford i resten af kampen, men i sidste ende kunne de juble over, at oprykningen nu er matematisk sikret.

Dermed følger de Norwich og Jacob Lungi Sørensen op i Premier League.

Millwalls danske islæt, Kennteh Zohore, fik de sidste 20 minutter af kampen mod Watford.

Thomas Frank og Brentford har også stadig muligheden for at sikre en plads i den bedste engelske række.