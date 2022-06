Datter med i reality-program: - En fars værste mareridt

Michael Owen er ikke begejstret for, at hans 19-årige datter skal deltage i reality-programmet Love Island

Til at starte med var det en flirt - en flirt, farmand ikke brød sig om.

Men nu er det blevet alvor. Gemma Owen har i denne uge endegyldigt besluttet sig for at deltage i den britiske udgave af reality-programmet 'Love Island' - men hendes far, Michael Owen, er fortsat ikke begejstret.

Den tidligere angrebs-stjerne har måttet sluge en del kameler over datterens beslutning, og selvom han så småt har forliget sig med den, så skærer den alligevel i hjertet, indrømmer han over for ITV.

- Det er formentligt en fars største mareridt, men uanset hvad hun har tænkt sig at gøre, må jeg bakke hende op.

- Jeg har hørt meget om programmet. Jeg tror, at gnavne, gamle mænd som mig altid har en mening om det, for jeg ser det ikke, men ser kun klip fra det. Hun forsikrer mig om, at det ikke er så slemt, som jeg tror.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hun vil gøre os alle stolte, siger Michael Owen.

Det er efterhånden et par sæsoner siden, at Gemma Owen var med far til fodbold. Her sidder hun på armen af ham, da han i 2005 blev præsenteret som ny spiller i Newcastle. Foto: Scott Heppell/AP/Ritzau Scanpix

For 19-årige Gemma Owen har beslutningen ikke været svær at tage. For så meget imod har farmand heller ikke været.

- Han støtter mig altid i alt, hvad jeg foretager mig. Han eksploderede ikke over beslutningen eller noget i den stil. Han var faktisk ret afslappet - han stoler på, at jeg ikke gør noget, der sætter ham i forlegenhed. Han tog det ret fint

- Han sagde, 'jeg vil ikke fortælle dig, hvad du skal gøre. jeg stoler på dig. Du har aldrig givet mig grund til ikke at stole på dig, så giv den gas', forklarer hun til Daily Mail.

Her afslører hun også, at den tidligere Liverpool- og Real Madrid-stjerne ikke skal være bekymret:

- Jeg vil altid have min families meninger i mine tanker, for vi er alle sammen meget tætte, og det er de vigtigste mennesker for mig, siger Gemma Owen, der egentlig ikke ville have deltaget i programmet.

Efter planen skulle hun nemlig have deltaget i EM i dressurridning for Storbritannien, men måneders forberedelse viste sig forgæves, da hun endte med ikke at kvalificere sig.

Derfor havde hun pludselig en åben kalender, der altså kunne rumme 'Love Island'.

For hende er det i øvrigt ikke grænseoverskridende at optræde offentlig i bikini. Faktisk har hun sin helt egen serie med badetøj, 'OG', som hun ofte poserer i på sine sociale medier: