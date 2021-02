De forkerte fik besked: Uetisk!

Pep Guardiola er ærgerlig over spillerlæk, som det der skete i Aston Villa for nyligt

Pep Guardiola har det med læk, som Harry Potter har det med Malfoy-familien.

Han kan ikke lide dem.

Manchester City-trænerens udmelding kommer, efter det blev lækket på sociale medier, at Aston Villa-stjernen Jack Grealish var skadet inden holdets kamp mod Leicester søndag, fordi flere holdkammerater skiftede ham ud på deres hold i managerspillet Fantasy Premier League.

- Jeg ved ikke, hvad Fantasy (Premier League red.) er, men det sker, at spillere taler sammen med spillere fra andre klubber, og så bliver noget lækket. Det er uetisk og uprofessionelt, men det sker, siger Pep Guardiola på et pressemøde tirsdag, inden Citys kamp mod tyske Gladbach i Champions League.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jack Grealish har været forrygende i denne sæson med seks mål og 10 oplæg i Premier League. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Hidsig gulddyst: Sådan står bejlerne

Leicesters manager, Brendan Rodgers, indrømmede efter holdets 2-1 sejr mod Villa, at han havde fået nys om, at Grealish var ude inden kampen, men understregede, at han ikke følte sig sikker på, at informationen var rigtig.

Hændelsen fik ikke overraskende også Villa-træner Dean Smith op i det røde felt, og han har nu taget konsekvensen ved at forbyde managerspil hos Aston Villa.

Om Pep Guardiola tager samme midler i brug, når han finder ud af, hvad det er, er fortsat uvist.

Store følelser: Højbjerg-besked deler vandene

- Ikke præmier for hjørnespark