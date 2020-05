- De mobbede mig med mit udseende

Det er ikke altid sjovt at være i offentlighedens rampelys.

Det kan den tidligere Manchester United-spiller Luke Chadwick skrive under på.

Midtbanespilleren, der spillede fem år på Old Trafford i æraen under Alex Ferguson, fortæller i et stort og åbenhjertigt interview med SPORTbible om, hvordan han gennem sin fodboldkarriere blev psykisk påvirket af, at fodboldfans, modspillere, komikere og eksperter konstant mobbede ham med sit udseende.

- De mobbede mig udelukkende på grund af, at jeg så ud, som jeg gjorde. Det var hårdt. Jeg fik virkelig lavt selvværd over det. Jeg kan huske, at folk sagde, jeg var grim, og at mine tænder stak ud. Jeg følte, at alle grinede af mig, og at folk ikke talte om andet, fortæller Luke Chadwick.

Artiklen fortsætter under billedet.

Luke Chadwick fik en lang og fin karriere efter tiden i United. Her ses han (tv) i aktion for West Ham i 2004. Foto: John McHugh/Ritzau Scanpix

Den tidligere U-landsholdsspiller for England fortæller bl.a., at folk ofte råbte efter ham, når han steg af holdbussen, og at han ikke kunne gøre andet end at kigge ned i jorden og gå videre, mens han lagde ører til lidt af hvert.

Men det konstante mobberi tog hårdt på ham mentalt.

- Det var årsagen til, at jeg aldrig gik særlig meget ud. Jeg var ængstelig og flov over det. Det er et svært emne at tale med nogen om.

- Jeg var en stille fyr og talte aldrig særlig meget. Jeg gik til træning, hjem igen og blev så i min lejlighed. Da jeg blev ældre, blev jeg mere modstandsdygtig og gav oftere igen, men jeg var stadig stille og genert, siger Luke Chadwick.

Her jubler Chadwick (tv.) over en Championse League-scoring af Nicky Butt. Foto: Ritzau Scanpix

Artiklen fortsætter under opslaget.

As a young footballer the abuse I received about my appearance affected my mental health a lot.The feeling of embarrassment stopped me talking about how I felt.



Although uncomfortable at times,it's so important we talk about our feelings to get through the tough times! pic.twitter.com/gNhQRoQG4u — Luke Chadwick (@Luke_FFF) May 5, 2020

Det var ikke kun fans og modspillere, der var efter Luke Chadwick. Han erindrer, at han ofte var udsat for grov humor i BBC's show 'They Think It's All Over', hvilket faktisk var det værste for den tidligere fodboldspiller, fordi det tiltrak så bred opmærksomhed.

Luke Chadwick nåede 25 ligakampe for Manchester United og kom også forbi Antwerp, Reading, Burnley, West Ham, Stoke, Norwich, MK Dons og Cambridge United, inden han i 2016 lagde støvlerne på hylden efter en sæson hos Soham Town.

I dag er Luke Chadwick akademitræner i Cambridge United.

Danmarks største fan: Bor i sit eget Liverpool-hus

Se også: Rørende afsked med ikon

Se også: Premier League-klub IGEN ramt af corona

Se også: Stjerne efter sexfest: - De chikanerer mig!

Se også: Bagefter gik det galt