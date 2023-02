Deler hjerteskærende besked: Du var trist i to år

For snart fem år siden tabte Liverpool FC en Champions League-finale til Real Madrid, som fans af den engelske klub nok aldrig glemmer. En, der med sikkerhed aldrig har glemt kampen, er målmand Loris Karius, for det udviklede sig til et mareridt for keeperen.

I minut 50 havde han bolden i hænderne og ville sætte den hurtigt i gang ved at kaste den ud, men i stedet stak Karim Benzema foden ud og scorede. Kæmpe målmandsfejl.

Liverpool kom på 1-1, men så scorede Gareth Bale på et strålende saksespark, inden Loris Karius begik sin anden store fejl og hjalp et Bale-skud i nettet. 1-3. Nederlag i Champions League-finalen.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Loris Karius var knust. Siden viste det sig, at han havde en hjernerystelse, men det ændrede ikke på resultatet - Liverpool tabte CL-finalen.

Den tyske keeper røg i et mørkt hul efter kampen. Han har siden kæmpet med selvtilliden og været forbi flere klubber - ført en nomadetilværelse med ophold i Besiktas, Union Berlin og i sommer nogle måneder som kontraktfri.

Men her fem år senere er han kommet ud af mørket, og skæbnen vil nu, at han står i sin første finale siden den forfærdelige oplevelse i maj 2018.

Keeperen, der nu spiller for Newcastle United, skulle sådan set ikke have spillet søndagens finale i EFL Cup, men da Nick Pope så rødt i ligaen senest -i øvrigt mod Liverpool - er det Karius, der står i kassen, da andetvalget Martin Dubravka er låst, fordi han har spillet for Manchester United i efteråret.

I en artikel på The Athletics hjemmeside, hvor flere familiemedlemmer sender breve til Newcastle-spillerne forud for finalen søndag, fortæller Loris Karius' kæreste om den hårde tid efter Champions League-finalen.

- Du brugte alt din tid på din drøm, og du holdt fast i den og elskede den, og så blev den pludseligt og brutalt revet fra dig.

- De to år med triste aftener, klumpen i din hals, og de dårlige tanker der holdt dig fra at spille, men ikke fra at elske din største passion: den grønne fodboldbane, som millioner af børn hver eneste dag drømmer om.

- Tak til dit team og den styrke, I har fundet i hinanden. Selvfølgelig kan vi ikke benægte, at det var et hårdt slag, men - som du har lært mig - er livet 10 procent, hvad der sker, og 90 procent, hvordan man reagerer.

- Og du har besluttet dig for at bygge en fremtid, hvor du tror på forandring. Du arbejder hårdere for at komme tilbage. Endnu en gang: Jeg er så stolt af dig, skriver Diletta Leotta i sit brev til Loris Karius.

Loris Karius og Newcastle United møder Manchester United klokken 17.30 søndag. Opgøret spilles på Wembley, og Karius kan se frem til stor stsørre, da der for længst er udsolgt af billetter til Newcastle-fans.

Man mener, at mere end 100.000 Newcastle-fans er rejst til London - under halvdelen har billet til opgøret.