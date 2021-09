Deler uhyggeligt barndomsminde

Fodboldspilleren Troy Deeney har levet et ungdomsliv, som de færreste professionelle fodboldspillere kan spejle sig i.

I en klumme i The Sun fortæller angriberen, hvordan der i de unge dage blev kæmpet for et gennembrud i fodboldklubben Walsall, da han en dag forventede et lift fra sin adoptivfar.

Efter en kamp mod Northampton blev Troy Deeney samlet op i en ukendt blå Mercedes.

Adoptivfaderen havde dog en anden agenda med køreturen. Det refererer Daily Mail.

- Jeg vidste ikke, at han havde en blå Mercedes. Han havde ingen bil. Han havde ikke engang et kørekort. Han har aldrig taget en køreprøve. Jeg antog, at den Mercedes var 'lånt', men jeg satte mig stadig ind i den, siger Deeney.

Foto: Paul Childs/Action Images/Reuters/Ritzau Scanpix

De sad i bilen og snakkede om den netop overståede kamp, og det var først, da adoptivfaren skulle tanke, at Deeney opdagede en tredje person i bilen.

- Han stoppede for at tanke. Musikken i bilen slukkede, og jeg kunne høre én banke bagi i bilen.

Deeney fik fortalt, at det skulle han ikke bekymre sig om.

- Der er en fyr i bagagerummet, men jeg smider ham af om lidt. Han skylder min ven nogle penge, så jeg har taget ham med på dagens køretur.

- Jeg har givet ham mad, så han er okay, og så regner jeg med, han betaler, fortalte adoptivfaren.

Deeney fortæller, at manden i bagagerummet angiveligt var en pusher fra Birmingham-området.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Deeneys egen fortælling som fodboldspiller udviklede sig også til en dramatisk omgang. Den stærke angriber formåede at få sit gennembrud, og gennem en årrække bombede han kasser ind for Watford.

Ikke færre end 140 mål i 419 kampe blev det til for klubben, hvor englænderen tilbragte 11 år.

Noget af tiden blev brugte han på at afsone en fængselsdom, han blev tildelt i 2012 som følge af en voldsom slåskamp med fire studerende.

Tre af månederne blev afsonet bag tremmer, inden angriberen igen kunne slippes fri. Uden for murene og inde på banen.

Efterfølgende inviterede Deeney sine kammerater fra fængslet på stadion til kamp mod Manchester United.

Den 33-årige angriber skiftede denne sommer fra Watford til Birmingham City i Championsship.