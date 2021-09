Den engelske legende Jimmy Greaves er død

Jimmy Greaves er død - 81 år gammel.

Angriberen var Tottenham Hotspurs bedste målscorer nogensinde med 266 kasser og Englands fjerdeflittigste måltyv nogensinde.

- Vi er ekstremt kede af, at den store Jimmy Greaves har forladt os, skriver Tottenham på deres hjemmeside og oplyser, at han døde i sit hjem i de tidlige morgentimer denne søndag.

Han var med på Englands VM-hold, der sejrede i 1966, og scorede hele 44 gange i 57 landskampe.

Han startede karrieren i Chelsea og tog dernæst til AC Milan, før han vendte tilbage til den engelske hovedstad og manifesterede sig som en Spurs-legende.

Kun to spillere i engelsk fodbold har formået at få netmaskerne til at blafre mere end Greaves, og det er Arthur Rowley og Dixie Jean.

Greaves kæmpede med alkoholproblemer, men overvandt dem, og han efterlader sig konen Irene, deres fire børn og i alt ti børne- og oldebørn.

I 2020 nåede han at få ordnen Member of the British Empire.