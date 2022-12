Den gik IKKE

Det ligner umiddelbart et meget uheldigt og dårligt forsøg på at filme sig til et straffe - se klippet herunder

Det er før set, at film - eller i hvert fald det at falde let - kan betale sig i fodbold.

Hvem husker ikke bare Raheem Sterling under EM-semifinalen mod Danmark ...

Nå, lad os endelig lade den ligge.

Onsdag aften var der tilsyneladende et nyt forsøg. I Liga Cup-kampen mellem Charlton og Brighton var stillingen stadig 0-0 med små ti minutter igen, da Brighton-indskifteren Pervis Estupiñan gik i græsset.

Det ser ud til, at han tror, at Charltons Jesuran Rak-Sakyi snart vil tage benene på ham, og han ender derfor med at ligge ned i feltet. Se episoden i klippet øverst.

Brighton-spilleren fik ikke straffe. Screendump: Viaplay

Efterfølgende er Estupiñan, der var med Ecuador til VM, gået viralt på sociale medier, hvor kommentarerne vælter ind.

'Skamløst', 'han skulle mindst have fem dages karantæne', 'pinligt for ham og klubben', 'ren snyd', 'håber, du kommer dig hurtigt'.

Sådan lyder blot få af mange kommentarer.

Bare for en god ordens skyld: Pervis Estupiñan fik ikke noget straffespark. Der blev i stedet dømt målspark.

Kampen endte i straffesparkskonkurrence. Charlton vandt og er dermed videre til kvartfinalerne.