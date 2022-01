Derfor var han væk

Manchester United var uden Cristiano Ronaldo, da klubben mødte Aston Villa. Nu forklarer manager Ralf Rangnick, at det skyldtes hofteproblemer

Kastede man et blik på Manchester Uniteds startopstilling mandag aften, studsede man måske over, hvorfor superstjernen Cristiano Ronaldo ikke var blandt de 11 spillere.

Ja, faktisk var han slet ikke i truppen.

Nu har hans manager Ralf Rangnick leveret et svar til de nysgerrige.

- Jeg talte med Cristiano i går (9. januar, red.) før træningen, og han fortalte mig, at han har haft nogle problemer de sidste par dage. Problemer med sin hofte.

- Vi besluttede bare, det ville være bedst at lade ham sidde over, sagde tyskeren kort før opgøret mod Aston Villa til Manchester Uniteds hjemmeside.

En kamp, som de rødklædte vandt med 1-0 takket være skotske Scott McTominay.

Ralf Rangnick understreger, at der ikke er tale om en alvorlig skade, og han forventer snart at have sit portugisiske es til rådighed igen.

McTominay jubler efter scoringen. Foto: Phil Noble / Ritzau Scanpix.

Spekulationer om utilfredshed

Det har efterhånden været kendt i et stykke tid, at skibet i Manchester United sejler på farvand, der er noget uroligt.

Historier om utilfredse spillere, der vil væk fra klubben og manglende identitet har boblet i overfladen, og Rangnick, der har overtaget roret fra Ole Gunnar Solskjær, krøb for nyligt til korset og erkendte, at der er uro i truppen.

9. januar florerede der historier om en Cristiano Ronaldo, der ikke var glad for situationen i klubben. Ifølge The Sun er hans drøm om en vellykket retur til Old Trafford bristet, og det hænger ifølge mediet sammen med uroen på trænerfronten, spillestil og resultaterne.

Ronaldo skulle sågar have ført samtaler med sin agent, Jorge Mendes, hvor en fremtid andetsteds har været på dagsordenen.

Hans tilværelse i klubben, hvor det hele startede, har dog været ganske fin med sportslige briller.

Den nu 36-årige angriber har i Premier League scoret otte gange i 16 kampe, mens han i Champions League står noteret for seks scoringer i bare fem opgør.