Desperat fodboldstjerne: - Hvem har stjålet min hund?

Den tidligere Liverpool-angriber Daniel Sturridge har fået stjålet sin hund i forbindelse med et indbrud. Det har fået ham til at udlove en dusør på 250.000 kroner

Den tidligere Liverpool-stjerne Daniel Sturridge fik sig en ubehagelig overraskelse, da han mandag aften vendte hjem til sin bolig i Los Angeles.

Den havde været udsat for indbrud, og de tre ubudne gæster, som blev fanget af overvågningskameraerne, har stjålet den 29-årige angribers elskede hund!

Det har ifølge BBC fået Sturridge til at udlove en dusør på £30.000 (ca. 250.000 kr.), og på Instagram efterlyser den vrede fodboldspiller informationer om tyveknægtene.

- Hvordan kan man bryde ind i et hus i Los Angeles og stjæle nogens hund? Jeg vil vide, hvad der er sket. Jeg vil vide, hvorfor de tog Luccida (hundens navn, red.).

- Jeg vil betale, hvad det skal være. Jeg vil have ham tilbage, siger Daniel Sturridge, der i de seneste sæsoner har spillet for Liverpool.

Tyvene skulle også have taget tasker og penge, men det bekymrer ikke den tidligere engelske landsholdsspiller. Det er hunden, der betyder noget for ham:

- De kan levere hunden tilbage og beholde pengene.

Otte gange har Daniel Sturridge scoret for England. Her jubler han over en scoring mod Wales ved EM i 2016. Foto: Ben Queenborough/BPI/REX/All Over

Daniel Sturridge er i øjeblikket klubløs, da kontrakten med Champions League-vinderne ikke blev forlænget.

Han har spillet 26 gange for England og har ved flere lejligheder demonstreret sin åbenlyse klasse, men skader har ødelagt meget for angriberen.

Daniel Sturridge skal dog nok finde en ny klub, Premier League-oprykkeren Aston Villa er angiveligt blandt bejlerne, men spørgsmålet er, om han får sin hund igen.

Ingen vil have Bendtner

Se også: Pokalfinale udløser bøderegn over Brøndby og FCM

Vinderen af Superliga-manager råder dig: Her er vejen til succes

Real Madrids vilde sommershopping: Dyreste nogensinde