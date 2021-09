Jadon Sancho har ikke fået den start i Manchester United, han havde håbet på. Dette er på trods af, at Manchester-klubben betalte i omegn af 640 millioner kroner for den engelske landsholdsspiller

Efter stortransferen af Cristiano Ronaldo har den tidligere Dortmund-spiller Jadon Sancho fået en mindre fremtræden rolle på Uniteds hold. Det er hverken blevet til mål eller assists for den 21-årige tekniker.

I den nuværende sæson har han spillet 200 minutter i fem kampe.

Sancho har modtaget kritik fra flere kanter, deriblandt af den tidligere United-spiller Paul Ince, som mener, at Sanchos tekniske kunnen ikke gavner det mandskab, som har jagtet englænderen i mange sæsoner.

- Jeg forstår, han stadig er ved at lære, han er stadig ung, Men dette er ikke FIFA, det handler ikke kun om driblinger eller små tricks.

- Spil nu anstændig fodbold. For at være ærlig, gør det mig vred, siger Paul Ince til The United Stand via tyske Sport1.

Det gør ondt i min sjæl

Sancho, som ikke fik spilletid i Manchester Uniteds seneste kamp, lørdagens nederlag til Aston Villa, får dog opbakning fra sin tidligere klub Dortmund, hvor klubbens direktør efterspørger et større fokus på deres tidligere stjernefrø.

- Jeg følger ham i de ting, han gør. Det gør ondt i min sjæl, at der bliver taget så lidt hensyn til ham, siger direktøren i Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

- Jeg elsker Jadon. Når du ser ham spille, får du tårer i øjnene. Jeg tror, hans problem er, at han ikke er så integreret på det engelske landshold, fortæller Watzke til Sport1.