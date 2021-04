Det havde Mourinho aldrig gjort: Snydt for afgørelsen

Man kunne være sikker på én ting, da José Mourinho var manager i Tottenham. Pierre-Emile Højbjerg startede inde og blev aldrig skiftet ud i de vigtige kampe.

Efter 33 Premier League-runder er det kun danskeren og Manchester Uniteds Harry Maguire, der som markspillere har spillet samtlige minutter, men i søndagens Carabao Cup-finale mod Manchester City kunne Højbjerg pludselig se fjerdedommerens lystavle vise hans nummer otte.

Vikaren Ryan Mason pillede danskeren ud og skiftede Dele Alli ind, kort efter at Aymeric Laporte havde bragt Manchester City på 1-0 små ti minutter før tid.

Dermed gik Pierre-Emile Højbjerg glip af muligheden for at kæmpe Tottenham tilbage i kampen. I stedet lod Ryan Mason noget overraskende engelske Harry Winks blive på banen. En spiller, der befandt sig helt ude i kulden under José Mourinho.

Siden skiftet fra Southampton til Tottenham sidste sommer, er Pierre-Emile Højbjerg kun blevet skiftet ud i Europa League og Carabao Cup-kampe, mens det aldrig er sket i førsteprioriteten Premier League. Det var næppe sket søndag aften med José Mourinho ved roret.

Pierre-Emile Højbjerg i duel med Phil Foden, mens danskeren stadig var på banen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ligesom resten af Tottenham-holdet havde Pierre-Emile Højbjerg det svært mod en velsmurt Manchester City-maskine. Tottenham var sjældne gæster på Citys banehalvdel i første halvleg, men netop danskeren var en af få, der rent faktisk var involveret i en chance for London-klubben.

- Påtog sig meget af det beskidte arbejde og stod for adskillige nøgle-erobringer og clearinger. Gav Reguilon en skideballe, efter han selv lavede en dårlig aflevering inde i feltet. Rigtige sted, forkerte spiller, skriver Sky Sports om Tottenhams måske bedste chance, hvor Højbjerg og Reguilon misforstod hinanden og kiksede fælt.

Sky Sports tildeler Højbjerg karakteren 6/10, mens Football.London hiver sig op på et 7-tal, selvom de bemærker, at nogle fejlafleveringer trækker i den gale retning.

London-avisen Evening Standard er knap så begejstrede for danskerens præstation og har Højbjerg helt nede i bunden sammen med Serge Aurier, Sergio Reguilon og Son Heung-min.

Der venter en ny opgave for Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg søndag, når bundproppen Sheffield United gæster London.

