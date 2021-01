'Det vil være et mirakel'

Michael Laudrup gjorde det med Swansea. Spillede sig i finalen i den lille engelske pokalturnering og vandt den.

Nu kan Thomas Frank og Brentford gå i fodsporet og vinde den engelske Liga Cup.

Tirsdag aften kan Brentford sikre sig finalepladsen, når holdet spiller semifinale mod Jose Mourinhos mandskab fra Tottenham.

- Det bliver er en stor mundfuld for os. Og ja, vi skal levere et mirakel, hvis vi skal sikre os finalepladsen. Men vi tror, vi har chancen over én kamp, siger Thomas Frank og uddyber:

- Men når du sammenligner de to mandskaber, så må vi jo erkende, at Tottenham er et hold med verdensklassespillere. Ja, det er vel et top-10 mandskab i verden.

- Skal jeg være ærlig, tror jeg ikke, at Jose Mourinho vil have én eneste af vores spillere.

- Lige nu betragter jeg Kane og Son blandt to af de bedste offensivspillere i verden. Så ja, det er en vanvittig opgave, der venter os, pointerer Thomas Frank.

For ham og Brentford er det her og nu sæsonens kamp, fordi der står en finaleplads på spil.

- Det kan godt være, at man tidligere talte om, at det var den lille pokalturnering. Men vi må bare erkende, at storklubberne også prioriterer den her turnering, fordi der står et trofæ på spil, mener han.

Vejen til semifinalen for Brentford har været lang. Men Thomas Franks tropper er kommet dertil med stil og elegance.

De har besejret hele fire Premier League-mandskaber på vejen blandt de sidste fire i turneringen.

Fulham, West Bromwich, Southampton og Newcastle er alle ekspederet ud af Championsship mandskabet.

- Jeg er overbevist om, at Tottenham kommer med stærkeste mandskab, fordi der står så meget på spil. Vi vil også forsøge at komme med så stærkt et mandskab som muligt, siger Thomas Frank, der kommer med et mandskab sprængfyldt med selvtillid – de er uden nederlag i de seneste 15 ligakampe.

Højbjerg imponerer

Thomas Frank glæder sig til gensynet med Pierre Emile Højbjerg, der er blevet en markant lederskikkelse på Tottenhams mandskab.

- Jeg havde ham tre år på U16, U17 og U19-landsholdet, hvor han dengang spillede på den offensive midtbane. Jeg husker specielt en kamp i Ungarn, hvor han var banens bedste. Efter kampen sagde jeg til ham: Hvis du vil, kan du blive en fantastisk defensiv midtbanespiller i fremtiden.

- Derfor glæder det mig rigtig meget at se, hvor stærkt han i dag har udviklet sig. Han har visioner på banen, er pasningssikker og har fysikken.

- Det er meget store skridt, Pierre han taget det seneste år, påpeger Thomas Frank.

Den anden semifinale i Carabao Cupen står onsdag mellem Manchester United og lokalrivalerne fra Manchester City.

