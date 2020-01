Drama i London: Rødt kort og masser mål

Der var dramatik, da Chelsea og Arsenal sent tirsdag spillede 2-2 i et opgør, hvor Arsenals ti mand kæmpede sig tilbage to gange i London-opgøret.

Arsenals David Luiz fik direkte rødt kort efter 28 minutter, da han begik et straffespark, som Chelsea udnyttede til 1-0-føring.

Anden halvleg bød dog på tre mål mere, da Arsenal udlignede til 1-1 og 2-2, og dermed har Chelsea 40 point på fjerdepladsen i Premier League.

Arsenal har ti point færre som nummer ti.

Andreas Christensen var for tredje ligakamp i træk i startopstillingen hos Chelsea, som efter dramatik kom foran efter 28 minutter.

Chelseas Tammy Abraham fik en friløber ned mod Arsenals mål, hvilket blev sat i gang af en helt håbløs fejlpasning af Arsenals forsvarsspiller Shkodran Mustafi, der upresset slet ikke fik fart nok i sin tilbagelægning.

Abraham løb nemt bolden op, men han nåede aldrig at afslutte muligheden, da han i feltet blev moslet ned af den tidligere Chelsea-spiller David Luiz.

Det resulterede i et direkte rødt kort til 32-årige Luiz.

Der var kun en vej for David Luiz: Ud. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Jorginho tog sig af straffesparket og bragte Chelsea foran 1-0, og reduceret til ti mand i over en time var udfordringen til at få øje på for Arsenal.

Chelsea pressede gæsterne i bund i anden halvlegs indledning, men fik ikke gjort arbejdet færdigt, når bolden nåede op i Arsenals felt.

Arsenal sled sig mere ind i opgøret og fik styr på organisationen, og efter lidt over en time resulterede et vildt kontraløb pludselig i en udligning til 1-1.

Chelsea tog et hjørnespark, og bolden blev clearet, og Arsenals Gabriel Martinelli drønede afsted fra egen banehalvdel med bolden.

Brasilianeren tog et for langt træk, men da Chelseas N'Golo Kante snublede, så var der pludselig frit løb mod mål, og den 18-årige brasilianer sparkede bolden i kassen.

Alexandre Lacazette havde kort efter bolden i mål, men der blev korrekt dømt offside, og Ross Barkley forsøgte sig i den anden ende med et hovedstød, hvor Arsenal-keeper Bernd Leno måtte strække sig for at redde.

Arsenal's basilianske angriber Gabriel Martinelli blev hyldet efter udligningen. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP/Ritzau Scanpix

Seks minutter før tid stak César Azpilicueta foden frem og sendte bolden i mål til 2-1 efter oplæg fra Callum Hudson-Odoi, og så skulle man tro, at sejren var hjemme.

I det 87. minut slog Héctor Bellerín dog til og scorede fra kanten af feltet, og så endte det med en deler.