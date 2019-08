Dramatisk oprør: Hun lænker sig selv foran stadion

Det kører ikke på skinner for den engelske klub Bury FC. Klubben, der er en af Englands ældste klubber og blev grundlagt helt tilbage i 1885, er i øjeblikket udsat for en stor spillerflugt.

Klubben har i øjeblikket akut mangel på spillere, hvilket har medført, at det engelske fodboldforbund, FA, har måttet udsætte klubbens første seks kampe i League One, mens samtidig er blevet tildelt en straf på -12 point. Det skriver engelske The Guardian.

Årsagen skal findes i, at den engelske traditionsklub i øjeblikket er i store økonomiske vanskeligheder og risikere at blive erklæret konkurs.

Det falder bestemt ikke i god jord hos den tidligere direktør i Bury FC, Joy Hart. I en protest over den nuværende klubejer har hun derfor lænket sig selv foran klubbens stadion.

- Jeg gør det her, fordi jeg elsker Bury FC ligeså højt, som alle andre andre fans af klubben gør. Jeg gør bare min del, fortæller Joy Hart ifølge engelske The Guardian.

Fans opfordrer Burys ejer, Steve Dale, til at sælge klubben, inden det er for sent. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Joy Hart er især utilfreds med klubbens nuværende ejer, Steve Dale. Den tidligere direktør mener, at Steve Dale er ødelæggende for klubben.

Hun mener, det ville være utrolig ærgerligt, hvis klubbens lange historie vil forsvinde ud i ingenting grundet manglende økonomi.

- Jeg protesterer i dag, fordi Bury FC er en klub med mere end 135 års historie. Alle større byer bør have en fodboldklub, hvor alle kan samles. 135 års historie kan være væk på fredag, hvis Steve Dale ikke sælger klubben.

- Så vær venlig at give os længere tid til at finde nogen, der kan finde personer eller klubber, der vil give os penge og redde denne 135-årige klub. Vi indeholder ligeså meget, som klubberne der er i Premier League, lyder det håbefuldt fra den tidligere Bury-direktør.

Det engelske fodboldforbund, FA, har givet Bury indtil i morgen fredag til at finde penge nok. Ellers må klubben i første omgang blive erklæret for konkurs.

Se også: Brøndby-bomber bedst i Premier League

Se også: Pinlig diskussion: - Jeg var rasende

Hug til Eriksen: - Ikke i nærheden