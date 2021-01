Droppet af United

Hvis valget stod mellem Manchester Uniteds Victor Lindelöf eller Liverpools Virgil van Dijk, ville det formentlig være de færreste neutrale fodboldfans, der ville gå med svenskeren.

Godt nok var hollænderen et godt stykke fra guldformen, da han blev skadet, men forinden var van Dijk bredt anerkendt som en af verdens absolut bedste på pladsen, mens Lindelöf i perioder af sit ophold på Old Trafford har været udsat for hård kritik

Men hvis man skal tro QPR-angriberen Charlie Austin, så kunne van Dijk i dag have været en rød djævel i United-trøjen, hvis han i sommeren 2017 ellers var faldet i den daværende Manchester United-manager, José Mourinho, smag.

Det fortæller han til talkSPORT

José Mourinho og Manchester United foretrak svensk fremfor hollandsk, hvis man skal tro Charlie Austin. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg kan huske, at vi sad på bænken i en udekamp mod Chelsea i slutningen af vores karrierer i Southampton.

- Jeg spurgte ham, 'kom nu, 'Virg', hvad sker der? Manchester United må være interesserede i dig?, fortæller Charlie Austin, som blev noget overrasket over svaret.

- Ved du hvad. I sommer stod det mellem mig og Lindelöf, og de valgte Lindelöf, lød det angiveligt fra hollænderen.

– Jeg ved ikke, om der er nogen, som ved det. Jeg kunne ikke tro det. Jeg blev chokeret, lyder det fra Austin.

Der gik dog ikke længe, inden Virgil van Dijk i stedet kunne skifte til Liverpool, hvor han har været med til at vinde både Premier League og Champions League.

Mens van Dijk er noteret for 130 kampe for Liverpool, har Victor Lindelöf otte flere for Manchester United.

