Efter corona-forskrækkelse: Må træne igen

Thomas Frank er tilbage på træningsbanen efter at have været smittet med coronavirus. Det oplyser Brentford selv.

For knap ti dage siden blev den danske manager testet positiv for coronavirus, hvorfor han blev hjemsendt, mens B-holdets træner, Neil MacFarlane, overtog tøjlerne ansvaret for førsteholdet midlertidigt.

Efter en kamp uden Thomas Frank blev Brentfords sæson dog sat på pause som følge af et coronaudbrud i klubben.

Træningsanlægget blev i den sammenhæng lukket ned, mens to kampe blev udskudt.

Nu er danskerklubben tilbage på træningsbanen, oplyser de på deres hjemmeside, hvor de også viser billeder af dagens træning.

Og træningen står Thomas Frank, der altså må være blevet raskmeldt igen, for.

Brentford skal møde Luton Town i Championship onsdag aften, inden de i weekenden skal møde Leicester City i fjerde runde af FA Cuppen.

United-legender forenes i ny klub

FCK sender forsvarsveteran til Ukraine

Kap Verde trækker sig fra håndbold-VM