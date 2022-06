Efter engelsk fadæse: - Hold kæft, klovne

England mødte tirsdag Ungarn i Nations League, og her løb EM-finalisterne ind i en pinlig nedtur, da man tabte 0-4 hjemme mod Ungarn.

Landstræner Gareth Southgate fik efterfølgende en hård medfart af de engelske fans, der selvsagt var rasende over ydmygelsen i egen hule.

'Du ved ikke, hvad du laver' sang de engelske tilhængere således, rettet mod Southgate.

Men denne kritik af Southgate hører ingen steder hjemme, lyder det nu fra den tidligere engelske landsholdsspiller Jamie Carragher, der giver de utilfredse fans klar besked.

'Hold kæft, klovne. Denne træner har ført landet til de to bedste slutrunder siden 1966', lyder det således fra Carragher på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget..

- Og den her idé om, at Southgate holder det her hold tilbage, er nonsens. Den her trup er ikke bedre end den i 2004-06 og i 1996-98. Southgate har overpræsteret, omend med fordelagtige lodtrækninger. Få hvilet ud, drenge, og vend tilbage til jeres normale niveau.

Gareth Southgate erkendte efter 4-0-nederlaget til Ungarn, at der var tale om et smerteligt nederlag, som han tog på sin kappe.

Landstræneren udtrykte samtidig forståelse for de engelske fans vrede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------