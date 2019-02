Efter fyring: Nu har Schmeichel fået ny manager

Den engelske Premier League-klub Leicester er nået til enighed med Brendan Rodgers, som bliver ny manager i klubben.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Tidligere tirsdag kom det frem, at Rodgers havde fået grønt lys af sin skotske klub, Celtic, til at forhandle med Leicester, og det er der nu kommet en kontrakt ud af.

Den løber frem til sommeren 2022, og dermed har han udsigt til mere end tre år i klubben, som vandt mesterskabet sensationelt i 2016.

Det er to dage siden, at Leicester fyrede manager Claude Puel efter en periode med dårlige resultater.

Klubben ligger aktuelt nummer 12 i Premier League.

- Sammen bliver vi stærkere, og jeg ser frem til at arbejde med spillerne, staben og fansene, så vi kan tage skridt i den rigtige retning, siger Brendan Rodgers.

Leicester, der har Kasper Schmeichel som førstemålmand, skal tirsdag aften i aktion mod Brighton i ligaen.

Tidligere har Rodgers været manager i Swansea, Reading, Watford og Liverpool. Han kom i foråret 2016 til Celtic, som ikke var begejstret for at slippe sin manager.

- Brendan har meddelt klubben, at dette er en mulighed, han ønsker at undersøge nærmere, og derfor har klubben meget modvilligt givet ham tilladelse til at tale med Leicester City, meddelte Celtic tidligere tirsdag.

Tirsdag aften meddelte Celtic, at Neil Lennon kommer tilbage som manager for resten af sæsonen i den skotske storklub.

