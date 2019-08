Efter kæmpe flop: Gør det aldrig igen

- Jeg ønsker ikke at være på træningsbanen, siger Gary Neville om et muligt comeback til trænerjobbet

Den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville har ikke tænkt sig at vende tilbage til livet som træner, efter han tilbage i 2016 blev fyret i Valencia efter få måneder på posten.

I et interview med BBC afslører den tidligere forsvarsspiller, hvorfor han ikke ønsker at vende tilbage, mens han også sætter et par ord på den skuffende tid i Valencia.

- Jeg elsker at se fodbold, men jeg ønsker ikke at være på træningsbanen. Jeg føler ligesom, at jeg har gjort det til en del af mit liv og ønsker at komme videre, siger Gary Neville til BBC i programmet BBC Radio Today.

- Der er ikke en eneste del af mig, der vågner op og tænker, 'Jeg vil gerne være på træningsbanen.'

En læringskurve

Gary Neville ser tilbage på det korte eventyr som træner i Valencia, hvor han efter flot fire måneder på trænerbænken blev smidt på porten i den spanske storklub.

- Jeg prøvede kræver med ledelse i Valencia, og det var uden tvivl en af de bedste læringskurver, jeg nogensinde har haft. Det var et klip rundt om øret, nogle gange har du brug for et, afslutter Gary Neville.

Gary Neville nåede at stå i spidsen for Valencia i 28 kampe. Før dette var han assistenttræner for det engelske landshold fra 2012-2016.

I dag er Gary Neville en del af ejergruppen i den engelske League Two-klub Salford City sammen med sin bror, Phil Neville, og en række andre tidligere Manchester United-legender.

