Efter kraniebrud: Nu taler han

Det var voldsomme billeder, der søndag kunne følges fra Premier League-kampen mellem Wolverhampton og Arsenal.

Her lå den mexicanske Wolves-angriber Raúl Jiménez i omkring ti minutter bevægelsesløs på grønsværen efter et voldsomt sammenstød med Arsenals forsvarsspiller David Luiz i begyndelsen af kampen.

Efterfølgende kom det frem, at Jiménez har fået kraniebrud.

Tirsdag har den målfarlige angriber for første gang selv givet lyd fra sig. Og det er en optimistisk Jiménez, der skriver på Twitter.

- Tak for alle jeres støttende beskeder. Jeg er under observation og håber på at kunne vende tilbage til banen snart, skriver den 29-årige mexicaner.

Der var ikke engang spillet fem minutter af søndagens opgør, da David Luiz på et Arsenal-hjørnespark kom hårdt ind i en duel med Jiménez.

Angriberen gik i græsset og modtog hurtigt behandling, inden han med iltmaske blev kørt fra banen på en båre og bragt til hospitalet.

Wolves meddelte mandag, at den efterfølgende operation var vellykket.

- Raul har det under omstændighederne godt efter en operation, som blev foretaget på et hospital i London.

- Han har set sin partner, Daniela, og hviler sig nu. Han forbliver under observation i nogle dage, mens han kommer sig, skrev Wolves i en udtalelse.

Klubben takkede samtidig Arsenals stab og det medicinske personale, der var hurtige til at tage sig af Jiménez.

David Luiz var også medtaget efter sammenstødet, men spillede videre efter at have modtaget behandling. Han blev dog skiftet ud i pausen.