Efter vild stime i 'ubarmhjertig liga': Frank drømmer stort

Med søndagens 3-0-sejr over Southampton er Brentford nu ubesejret i ni kampe. Det får London-klubbens danske manager til at sætte ord på den særdeles vanskelige, om end ikke komplet umulige drøm om kvalificere sig til næste sæsons Europa League

Dansker-klubben Brentford har gang i en fantastisk stime i verdens hårdeste liga. Lørdag udbyggede London-klubben den ganske imponerende statistik med 3-0-triumfen over Southampton – hvor blandt andre Mathias Jensen bidrog til den mindre målfest med sin scoring i slutminutterne.

Dermed er Brentford-manager, Thomas Frank, og co. nu ubesejret i ni kampe og befinder sig aktuelt på syvendepladsen – med bare tre op til femtepladsen, der som bekendt fungerer som en adgangsbillet til Europa League.

Drømmer om Europa

Den vilde stime har såmænd fået den danske manager til at drømme stort.

Det skriver britiske sportsmedie The Athletic.

Den 49-årige Frank indrømmede efter lørdagens sejr, at han er en 'drømmer', og at han i sit stille sind har udset sig femtepladsen og dermed også Europa League-gruppespillet.

Danske Mathias Jensen scorede til 3-0 i lørdagens kamp mod Southampton. Foto: Ritzau Scanpix/Tony Obrien

- Jeg er en drømmer. Men jeg er også bevidst om den her ubarmhjertige liga. Tre skader til tre nøglespillere, mere skal der ikke til for at ændre på vores situation, siger Thomas Frank til The Athletic.

- Vi er meget fokuserede, og det er én af grundene til, vi er så gode lige nu. Det kræver et massivt fokus fra kamp til kamp, og så drømmer vi om at ende så højt oppe i tabellen som muligt, siger Brentford-manageren

Midtbanemanden Mathias Jensen jubler sammen med holdkammeraterne efter sin scoring. Dermed er London-klubben nu ubesejret i ni kampe kun overgået af formstærke Newcastle. Foto: Ritzau Scanpix/Tony Obrien

Et øjebliksbillede

I næste weekend skal Brentford og dansker-kollektivet en tur til Emirates Stadium, hvor topholdet Arsenal venter.

Efter alt at dømme vil det blive umanerlig vanskeligt for Franks Brentford-tropper at tilkæmpe sig en plads i toppen af Premier League. Selv er Frank klar over, at den nuværende placering blot er 'et øjebliksbillede'.

For der er mange point at kæmpe om endnu. Men drømmen lever.