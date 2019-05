Ekspert hånede Guardiola og City: Nu er han til grin

Det var en regulær ydmygelse, Watford FC blev udsat for i FA Cup-finalen lørdag.

6-0 vandt Manchester City i en historisk ensidig finale, hvor de nykårede engelske mestre satte en tæskefed streg under, hvem der er årets hold i engelsk fodbold.

Ja ja, det er fire andre hold, der skal spille europæiske finaler om lidt, men City vandt Liga Cup'en i februar og mesterskabet den anden dag og er dermed det første hold nogensinde i engelsk fodbold, der opnår dette. En såkaldt domestic treble.

Og så vandt de i øvrigt også Community Shield i august.

Det har kostet milliarder at nå dertil, men enhver der har bare en smule lyseblåt City-blod i årene vil hævde, at det var det hele værd.

Især ansættelsen af Josep Guardiola som manager for mere end tre år siden er der tilfredshed med.

Den nu 48-årige spanier har siden sin ankomst i februar '16 taget foreløbig seks titler. Han skulle lige i gang, men så blev det også til to engelske mesterskaber, en FA Cup, to Liga Cup og altså Community Shield.

Og dermed har han i den grad fået modbevist, hvad Stan Collymore udtalte i 2016 - ti måneder efter Guardiolas ankomst.

Mere end vildledt

Collymore, der selv bankede en god portion mål ind for Nottingham Forest og Liverpool i 1990'erne, og som ernærer sig som ekspertkommentator, gav ikke meget for Guardiola, selvom dennes cv nu ellers allerede var flot.

Stan Collymore fanget på Etihad Stadium i 2016. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter Citys 4-2-nederlag til Leicester City 10. december 2016 - altså ti måneder efter Guardiolas ankomst - slagtede Collymore ham i en Daily Mirror-klumme.

- Hvis han tror, han kan dukke op og udspille alle i Premier League, og at hold som Watford, Leicester, Bournemouth, Southampton og Crystal Palace vil lade hans Manchester City-hold have bolden i 90 procent af tiden og lade bolden løbe rundt i flotte mønstre rundt om dem, så de (City, red.) kan få et resultat, så er han absolut vildledt, skrev Collymore.

Ja, han stoppede faktisk ikke der.

- Faktisk er han mere end vildledt. Og hvis han tror, at han ikke behøver at træne tacklinger eller nærkampe, så vil han rejse hjem til Spanien med halen mellem sine ben.

Bom!

Den sidste formulering med træning af tacklinger skrev han som modsvar til Guardiolas kølige bemærkning kort forinden, hvor han sagde, at han ikke træner sine spillere i at tackle.

Josep Guardiola med FA Cup-trofæet lørdag. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP/Ritzau Scanpix

Det bider Collymore i røvballerne i dag. Manchester City-fans står på nakken af hinanden for at fremhæve hans udtalelser og latterliggøre dem.

For Guardiola har i den grad modbevist Collymore.

De sidste to sæsoner har de samlet 198 point og vundet mesterskabet to gange. Og de føromtalte hold har alle fået læst og påskrevet af mesterholdet.

City topper en lang række af sæsonens statistikker. Se blot her:

Flest hjemmesejre: 18

Flest udebanesejre: 14

Flest mål: 95 (2,5 per kamp)

Flest afslutninger: 683 (18 per kamp)

Flest afleveringer: 26.576 (699 per kamp)

Mest boldbesiddelse: 68,1 procent

Færrest afslutninger imod sig: 238 (6,3 per kamp)

Færrest tacklinger: 518 (13,6 per kamp)

Antallet af sejre slår Citys egen rekord fra sidste sæson, ligesom serien på 14 sejre i træk, som holdet har sluttet sæsonen af med, lige præcis overgår Arsenals rekord-serie på 13 fra 2001-02-sæsonen.

- Måske vinder han en enkelt Premier League-titel, fordi han bruger 200 millioner pund mere og støvsuger alle de bedste talenter.

- Men de store managere forstår de helt specielle forhold, der omgiver Premier League. De er klar over, at det ikke bare handler om det smukke spil i fem eller ti kampe - men at det handler om en hel sæson på 38 kampe, skrev Collymore.

Efter triumfen lørdag fortalte Guardiola, at denne domestic treble er sværere at vinde end Champions League.

- Jeg elsker Champions League, men det her er sværere at vinde.

- Det er en af de bedste sæsoner, jeg har oplevet som manager. Jeg vil ikke sige, at det er den bedste, men absolut en af de bedste, lød det fra den sejrsvante spanier, der med FC Barcelona vandt Champions League i 2009 og 2011.

