Engelsk fodboldlegende er død

Fodboldlegenden John Hollins er død i en alder af 76 år.

Det oplyser en Chelsea, hvor englænderen havde sin storhedstid, på klubbens hjemmeside.

Midtbanespilleren optrådte for London-mandskabet over to omgange og opnåede imponerende 592 kampe for storklubben gennem 1960’erne og 70’erne. Kun fire spillere har repræsenteret Chelsea flere gange.

- John var altid meget beskeden omkring den rolle, han spillede i Chelseas historie. Han var kun 15 år, da han skrev under med klubben og var med til at vinde trofæer i de utrolige perioder i 60’erne og 70’erne, siger sønnen Chris Hollins på vegne af familien.

Fra Chelseas side bliver den nu afdøde klubmand hyldet i store vendinger for sin årelange indsats på Stamford Bridge.

- Han var hjertet på et af det største Chelsea-hold, og ligesom han bidrog til mandskabets succes med titler, udtrykte han også holdets gejst, siger bestyrelsesmedlemmet Daniel Finkelstein.

- Han var en helt for klubbens tilhængere, og det var han i lige så høj grad for mig, lyder rosen fra Finkelstein.

Efter sin aktive karriere blev Hollins også manager for Chelsea i 1985. Han varetog den rolle i tre år.

Som spiller repræsenterede han også Queens Park Rangers og Arsenal, hvem han begge repræsenterede et trecifret antal kampe.

Ifølge Sky Sports er Hollins den markspiller, der har opnået flest kampe i den bedste engelske række. Kun den legendariske målmand Peter Shilton har flere optrædener på den front.