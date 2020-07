Engelsk klub får trukket 12 point

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her.

Den engelske fodboldklub Wigan Athletic FC er i så store økonomiske problemer, at klubben onsdag er sat under administration.

Det skriver BBC og flere andre engelske medier.

Wigan spillede i Premier League i otte sæsoner i træk fra 2005 til 2013 og nåede også at vinde pokalturneringen FA Cup som afslutning på tiden i den øverste række.

Siden har klubben fristet en knapt så glamourøs tilværelse. Lige nu er den nummer 14 i den næstbedste række, Championship, men har i flere omgange været nede at vende i League One, et trin længere nede i ligahierarkiet.

Der kan klubben snart havne igen. For ifølge de engelske regler medfører det en straf på 12 point at blive sat under administration.

Wigan befinder sig aktuelt på 14.-pladsen i Championship og er efter tre sejre i træk i god afstand af nedrykningsstregen. Fratrækker man 12 point i tabellen, ryger den kriseramte klub dog helt til bunds.

Den engelske ligaforening EFL oplyser, at de 12 point vil blive trukket i denne sæson, såfremt Wigan slutter over nedrykningsstregen. Rykker klubben ned, overføres de 12 minuspoint til næste sæson.

- Vores kortsigtede mål er at sikre, at klubben gennemfører alle sine kampe i denne sæson, og hurtigt at finde interesserede, som kan redde Wigan Athletic FC og jobbet for de mennesker, der arbejder for klubben, siger Gerald Krasner, der er en af de tre administratorer, som skal styre klubben gennem krisen.

- Det er klart, at udsættelsen af sæsonen på grund af Covid-19 har haft en alvorlig indflydelse på klubbens situation, tilføjer han.

Wigan har været igennem flere ejerskifter, siden rigmanden David Whelan i 2018 afhændede klubben efter 23 års ejerskab.

Det er blot en måned siden, at et selskab med den hongkongske forretningsmand Au Yeung Kay i spidsen overtog klubben.

Se også: Knusende United-sejr

Se også: Stukket ned og bestjålet