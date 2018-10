Engelsk klub henter træner i FCK

FC København skal have ny U19-træner.

Engelske Brentford FC henter nemlig danske Brian Riemer ind som assistent for Thomas Frank, og dermed har Championship-klubben fundet sin første af to assistenter, der skal hjælpe nyudnævnte Thomas Frank.

Brian Riemer har stået i spidsen for FCK's U19-hold siden 2015 og får nu altså chancen i engelske Brentford. Han har tidligere været assistenttræner i FCK for blandt andre Ariel Jacobs.

- Jeg vil gerne ønske Brian velkommen til Brentford FC. Vores mål er at bygge et stærkt team omkring Thomas, og vi mener, vi har fundet en, som passer til den profil, vi har søgt efter. Vi leder stadig efter endnu en assistenttræner, og vi vil fortsætte med at tale med kandidater de kommende uger, lyder det fra sportsdirektør Phil Giles på Brentfords hjemmeside.

Hvor meget det koster for Brentford at købe Brian Riemer fri, oplyses ikke.

Thomas Frank blev udnænvt til cheftræner i Brentford for et par uger siden, da Dean Smith blev ansat i Aston Villa. Med sig til Birmingham-klubben tog den tidligere chef assistenten Richard O'Kelly.

