Engelsk legende død

Engelsk fodbold har mistet et af de største koryfæer i moderne tid.

Således meddeler West Ham lørdag, at Martin Peters, der var med til at vinde VM på hjemmebane i 1966, er død.

Han blev 76 år.

- Det er med dybfølt sorg, at vi meddeler, at Martn gik bort klokken fire i morges, mens han sov. Vi er knuste over tabet, men så stolte over alt, han opnåede. Vi finder trøst i de mange glade minder, lyder det fra hans efterladte i en officiel pressemeddelelse, som hans tidligere klub West Ham har udsendt.

A statement from the family of Martin Peters.https://t.co/3w3XBOT93h — West Ham United (@WestHam) December 21, 2019

Martin Peter kom til West Ham som 15-årig, og tilbragte de næste 11 år hos klubben fra det østlige London.

Siden skrev han fodboldhistorie, da han i 1970 blev solgt til Tottenham for 200.000 pund. På det tidspunkt den højeste pris for en britisk spiller.

Det største øjeblik i karrieren kom i 1966, hvor han var med til at sikre England det hidtil eneste verdensmesterskab. Peters scorede en enkelt gang i finalesejren på 4-2 over Vesttyskland.

Her passerer Martin Peters vesttyske Sepp Maier ved kvartfinalen ved VM i 1970. Foto: Ritzau Scanpix

Han er den femte spiller fra de engelske verdensmestre, som går bort efter Alan Ball, Ray Wilson, Gordon Banks og Bobby Moore.

På klubplan hentede Martin Peters, der var en elegant og målfarlig midtbanespillere, også adskillige trofæet.

I 1965 vandt han Europa Cup'en for pokalvindere med West Ham, mens han i 1971 vandt UEFA Cup'en med Tottenham. Med sidstnævnte hentede han også to Liga Cup-trofæer.

Han nåede også at optræde for Norwich og Sheffield United.

I 1978 blev han hædret med ordenen 'MBE' for sin indsats på fodboldbanen.

