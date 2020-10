Engelsk legende er død

Manchester United-ikonet Nobby Stiles, der var med til at vinde VM i fodbold i 1966, er død. Han blev 78 år

Hvis man er gammel nok til at have set Manchester United i 1960'erne eller så England vinde VM i 1966, kan man helt sikkert huske Nobby Stiles.

Mens holdkammerater som Sir Bobby Charlton og George Best stod for lækkerierne, så var Stiles med de legendarisk manglende tænder manden, der løb solen sort, og tacklede, så det sang i knoglerne.

Nu er legenden død. Han blev 78 år. Det skriver BBC.

Dødsfaldet kommer efter længere tids sygdom, hvor Stiles har været ramt af både prostatacancer og demens.

'Det er med stor sorg, at familien Stiles meddeler, at Nobby Stiles i dag fik en fredfyldt død efter længere tids sygdom. Han var omgivet af familien, der beder om respekt for privatlivet i denne svære tid'.

Nobby Stiles nåede 28 landskampe for England, hvor VM i 1966 var højdepunktet.

Han var med i finalesejren på 4-2 over Vesttyskland, men hans største præstation kom i semifinalen mod Portugal, hvor han pillede glansen af superstjernen Eusebio.

Hos Manchester United vandt han to mesterskaber, og var i 1968 med til at besejre netop Eusebio og Benfica 4-1 i finalen i Europa Cup'en for mesterhold.

Stiles optrådte også for Middlesbrough og Preston North End. Han nåede også at være manager for sidstnævnte og West Bromwich Albion.

Siden vendte han tilbage til Manchester United, hvor han var ungdomstræner for navne som Ryan Giggs og Gary Neville.

- Hvil i fred, Nobby. Tak for alt, du gjorde for os. Du lærte os at kæmpe for alt i den røde trøje, udtaler Gary Neville.

I 2000 fik han ordenen MBE.

Han er den syvende verdensmester fra 1966, der dør. De første var Bobby Moore, Alan Ball, Ray Wilson, Gordon Banks, Martin Peters og Jack Charlton.

